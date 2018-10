Def | ok della Camera alla nota di aggiornamento

Def : tutti i nodi critici della 'manovra' in arrivo : "Le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat " ha riferito il presidente facente funzioni dell'Istituto di statistica, ...

Def - il senatore Saccone regala al Governo il "Gioco della fortuna" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Senato - l’Aula discute il Def tra banchi vuoti del governo e gli sfottò Pd-FI. E il forzista Saccone regala il “Gioco della fortuna” : Dopo settimane di polemiche, al Senato è iniziata la discussione sulla nota di aggiornamento al Def, tra sfottò e provocazioni delle opposizioni al governo, la difesa di 5 Stelle e Lega e i banchi quasi vuoti per gli esponenti dell’esecutivo. Solo in pochi tra i membri dell’esecutivo hanno ascoltato il dibattito: in Aula era presente qualche sottosegretario (Massimo Garavaglia e Alessio Villarosa al Mef, Armando Siri alle ...

Def - il senatore Saccone regala al Governo il "Gioco della fortuna" : "Avete insultato i giornalisti, avete attaccato i funzionari pubblici solo perché fedeli alla Costituzione, avete deriso professori di economia, avete perfino isolato il ragionier generale dello Stato.

Def - Tria e Salvini precisano : nessun caos sui numeri della flat tax : "La salita dei rendimenti sui titoli di stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva e non giustificata rispetto ai fondamentali dell'economia ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Def - Di Battista : “Per Bankitalia ci vorrebbe una modifica della governance” : Su Bankitalia arriva anche l'affondo di Di Battista: "La verità è che oggi, Bankitalia, è di fatto controllata dalle banche private che dovrebbe controllare e le banche private sono incazzate nere, non perché ci sarà deficit al 2,4%, ma perché si distribuiscono risorse alla povera gente e non a loro".Continua a leggere

Gli effetti della lettera Ue al Def. Fmi taglia le stime del pil italiano : Lunedì nero per la borsa italiana: Piazza affari crolla, la peggiore in Europa, lo spred torna a superare quota 300. Italia f analino di coda tra i paesi europei dopo ribasso delle previsioni del ...

Il Def in Parlamento e a Bruxelles. Numeri e misure della Manovra : Promozione settori chiave dell'economia, in primis manifatturiero avanzato, infrastrutture, costruzioni. La Manovra 2019 inizierà un percorso che, secondo gli obiettivi del Governo, assicurerà più ...

L'incubo Default dello Stato e la scure della Troika : lo scenario da incubo per l'Italia : La parola fa molta paura: default . È lo scenario che nessuno vuole nemmeno pensare ma che sta girando molto secondo quanto riporta una autorevole fonte della Commissione europea a il Giornale . ...

Default e scure della Troika : rischiamo scenari da incubo : Le tappe ufficiali del Documento di economia e finanza aggiornato dal governo Conte sono note. La nota di aggiornamento è stata approvata il 27 settembre e la principale novità è lo sforamento del ...

La lettera integrale della Commissione europea a Tria per esprimere preoccupazione sul Def : ... grazie per la lettera di ieri 4 ottobre, che comunica alla Commissione la presentazione al Parlamento italiano dei nuovi obiettivi di bilancio contenuti nell'aggiornamento al documento di economia e ...

'Nel 2050 annulleremo le vittime della strada'. Def senza limiti : 'Questa innovazione dimezzerà il numero delle vittime della strada entro il 2020, annullandole entro il 2050'. Se il reddito di cittadinanza 'abolirà la povertà', come ha detto il vicepremier Luigi Di ...