Def | l’Aula del Senato approva con 165 voti a favore | esulta la maggioranza | ironia Pd

Senato - l’Aula discute il Def tra banchi vuoti del governo e gli sfottò Pd-FI. E il forzista Saccone regala il “Gioco della fortuna” : Dopo settimane di polemiche, al Senato è iniziata la discussione sulla nota di aggiornamento al Def, tra sfottò e provocazioni delle opposizioni al governo, la difesa di 5 Stelle e Lega e i banchi quasi vuoti per gli esponenti dell’esecutivo. Solo in pochi tra i membri dell’esecutivo hanno ascoltato il dibattito: in Aula era presente qualche sottosegretario (Massimo Garavaglia e Alessio Villarosa al Mef, Armando Siri alle ...