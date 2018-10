Def | Di Maio | “Vogliamo restare in Europa e migliorarla Reddito di cittadinanza uccide

Def - Di Maio : “Fitch? Bene essere bocciati da chi ha promosso governi precedenti. Noi controtendenza” : I dubbi di Fitch sul Def? “Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa che stiamo andando in controtendenza rispetto alle ideologie economiche in cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby e potentati economici”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia per gli ...

Def - Salvini e Di Maio tirano dritto dopo il no di Upb e Bankitalia : L'Upb ha infatti giudicato troppo ottimistiche le previsioni macroeconomiche relative al 2019 contenute nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Giudizio negativo anche da ...

Def - Di Maio e Salvini tirano dritto - Bagnai : 'Declassamento è possibile' : E' quanto emerge dai dati forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in commissione Bilancio. Le coperture sono realizzate per 22 miliardi da maggior deficit e da 15 miliardi di tagli e ...

MANOVRA - AUDIZIONE TRIA : “GOVERNO CONFERMA PREVISIONI Def”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “non tradiamo” : MANOVRA Economica, nuova AUDIZIONE TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Def - Di Maio : "No a passi indietro Atto di coraggio o andiamo a casa" : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato Di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra e' un Atto Di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un Atto Di coraggio o andiamo a casa Segui su affaritaliani.it

Def - Di Maio : "No a passi indietro Atto di coraggio o andiamo a casa" : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato Di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra e' un Atto Di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un Atto Di coraggio o andiamo a casa Segui su affaritaliani.it

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Def - Salvini dopo vertice di governo : “Andiamo avanti - cresceremo più del 2%”. Di Maio : “Nessun rischio finanziario” : L’authority indipendente che deve verificare le stime di finanza pubblica ritiene impossibile che nel 2019 il pil possa crescere dell’1,5% per effetto degli interventi che verranno inseriti nella manovra. La commissione Bilancio ora può chiedere a Tria di tornare in audizione a spiegare. I due vicepremier Salvini e Di Maio, dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi, hanno replicato: “Non cambiamo impostazione” L'articolo ...

Def - primi timori nel governo. Salvini e Di Maio : 'Ma cambiare sarebbe tradire i cittadini' : Le perplessità dei due vicepremier dopo il doppio no di Ups e Bankitalia al Documento di economia e finanza: 'Troppo ottimistica'. Il ministro Savona: 'Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare' -

Doppia bocciatura per il Def da Bankitalia e Upb : l'ira di Salvini e Di Maio : La giornata di ieri ha visto una Doppia, nettissima, bocciatura per il Def presentato dal governo giallo-verde. Prima Bankitalia ne ha fatto notare gli effetti modesti sulla crescita e la pericolosità, legata soprattutto alla volontà di superare le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni (il riferimento è, ovviamente, soprattutto alla legge Fornero), riforme dalle quali non si dovrebbe tornare indietro, dato che hanno migliorato la ...

Di Maio : manovra non cambia - livelli Deficit non cambiano : Roma, 9 ott., askanews, - 'Si va avanti: è una manovra che abbiamo deciso di portare avanti e tornare indietro significherebbe tradire gli italiani'. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando davanti a ...

Def (Documento di Economia e Finanza) bocciato - Salvini e Di Maio furiosi : DEF bocciato dall’Ufficio Parlamentare di bilancio, Salvini e Di Maio non ci stanno, “Non tradiremo i cittadini” L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola “eccessivamente ottimistica“. Lo sottolinea il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall’aumento dello spread ...

L'ufficio parlamentare bilancio boccia il Def | Salvini e Di Maio sicuri : "Noi andiamo avanti" : L'ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Ora il ministro dell'Economia può recepire o meno le richieste di modifica. I vicepremier non arretrano nonostante la prudenza di Savona

Ufficio parlamentare bilancio boccia il Def | Salvini e Di Maio sicuri : "Noi andiamo avanti" : L'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Ora il ministro dell'Economia può recepire o meno le richieste di modifica. I vicepremier non arretrano nonostante la prudenza di Savona