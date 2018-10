Def | Conte | Oggi passaggio fondamentale Noi determinati | i conti tornano

Il governo da Mattarella. Conte rassicura sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la manovra deve cambiare". Ma Conte insiste : "Non cambia" : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. Ma il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini tengono duro: in una conferenza stampa ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L' Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Conte nute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo , critica a Salvini-Di Maio : "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Conte : stime Fmi da rivedere dopo il Def : 11.34 Commentando all'università di Firenze le stime del Fondo monetario internazionale, che vede rischi nella Manovra, il premier Conte dice: "Le previsioni dovrebbero essere riviste rispettando nostra Nota di aggiornamento del Def" e "confidiamo in una crescita sicuramente superiore" a quella prevista dal Fmi. Poi:la Ue "ha preso atto che la manovra non rispecchia le sue aspettative, ma siamo pronti a confrontarci in modo ragionevole". ...