Decreto Sicurezza | Salvini pronto a far uscire soldi alle società di calcio

Di Maio su Decreto Sicurezza : "Apprezzato anche dall'Unione Europea" : "Il Decreto Sicurezza ha ricevuto apprezzamenti addirittura dall'Unione Europea". Ha risposto così il Vicepremier Luigi Di Maio a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse del DL voluto fortemente da Matteo ...

Salvini mostra il Decreto Sicurezza firmato da Mattarella : "Ciapa lì e porta a cà" : Matteo Salvini esulta su Facebook con in mano il decreto Sicurezza appena firmato dal presidente Sergio Mattarella. "Dicevano che non ce l'avremmo fatta, ma dopo tante polemiche: ciapa lì e porta a cà"...

SALVINI : “OBBLIGO DI CHIUSURA ALLE 21 PER NEGOZI ETNICI”/ Video - pronto il Decreto Sicurezza dopo imam espulso : SALVINI: "espulso imam: incitava al terrorismo islamico in Italia". Ultime notizie Viminale, il ministro dell'Interno esulta sui social network: lancia poi il Decreto Sicurezza(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Aggredì agenti - perderà protezione umanitaria : primi effetti del Decreto Sicurezza Salvini : Aveva ferito due agenti, il giovane africano che adesso perdera' la protezione umanitaria in base all’applicazione per la prima volta sul territorio italiano del decreto sicurezza firmato Salvini. Si chiama Omar Jallow, il richiedente asilo fermato nel pomeriggio di sabato scorso durante un’operazione di contrasto al caporalato nelle campagne del Foggiano portata avanti dalle forze dell’ordine su mandato della Questura locale. Nel corso di tale ...

Aggredì agenti - perderà protezione umanitaria : primi effetti del Decreto Sicurezza Salvini : Aveva ferito due agenti, il giovane africano che adesso perderà la protezione umanitaria in base all’applicazione (per la prima volta) sul territorio italiano del decreto sicurezza firmato Salvini. Si chiama Omar Jallow, il richiedente asilo fermato nel pomeriggio di sabato scorso durante un’operazione di contrasto al caporalato nelle campagne del Foggiano portata avanti dalle forze dell’ordine su mandato della Questura locale. Nel corso di tale ...

Sicurezza A24 A25 - Lolli : "Pronto emendamento per correggere Decreto Legge : L'Aquila - Come anticipato ieri in conferenza stampa dal Presidente vicario Giovanni Lolli, per lunedì 15 ottobre saranno convocati tutti i parlamentari abruzzesi, i consiglieri regionali, gli amministratori comunali, gli enti locali e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto le convenzioni per i progetti del Masterplan per contrastare la scelta di utilizzare le risorse del cosiddetto "Patto per l'Abruzzo" per ...

DIETRO LE QUINTE/ Il Decreto Sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta : Ride bene chi ride ultimo. E sul decreto sicurezza, ribattezzato "decreto Salvini", l'ultimo non sembra averlo ancora fatto. Il commento di DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestraCROLLO PONTE MORANDI/ Un mese dopo, cosa non torna nei funerali di Stato

Decreto Sicurezza - Salvini “Fiducia? Spero di no”/ Ultime notizie - “Mio figlio mi ha ringraziato..." : Decreto sicurezza, Salvini “Fiducia? Spero di no”. Ultime notizie: “Mio figlio mi ha ringraziato perchè grazie al mio Decreto hanno manifestato e lui non è andato a scuola"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Cosa prevede il Decreto Sicurezza di Salvini - : Il decreto sicurezza ha ottenuto il sì del Quirinale. Soddisfatto Matteo Salvini. A breve il testo passerà all'esame del Parlamento

Decreto Sicurezza - Salvini : “Fiducia? Spero di no. Vado in parlamento per migliorare il testo” : “Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane”. Così il ministro dall’interno Matteo Salvini, parlando del Decreto sicurezza, alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma. L'articolo ...

Il monito di Mattarella sul Decreto sicurezza : Stasera è apparso sulla Gazzetta Ufficiale, domani sarà in vigore. Il decreto Salvini sulla sicurezza entra nell'ordinamento italiano tra una firma ed una precisazione. Dal Quirinale, il Capo dello ...

Il monito di Mattarella sul Decreto sicurezza : Stasera è apparso sulla Gazzetta Ufficiale, domani sarà in vigore. Il decreto Salvini sulla sicurezza entra nell’ordinamento italiano tra una firma ed una precisazione. Dal Quirinale, il Capo dello Stato ha dato il via libera, ma non senza inviare una lunga e dettagliata lettera al governo in cui ribadisce l’intangibilità di alcuni diritti – anche degli immigrati – che sono garantiti dalla ...

Decreto Sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Decreto Sicurezza - Mattarella firma ma scrive a Conte e mette paletti : rispettare la Costituzione sui migranti : Via libera ma con paletti Dopo 10 giorni dal varo in Consiglio dei ministri il tormentato Decreto sicurezza vede la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma il capo dello...