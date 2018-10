Darksiders 3 | i giocatori potranno affrontare i boss nell' ordine che preferiscono

eurogamer

(Di giovedì 11 ottobre 2018) THQ Nordic ha confermato che3 è stato progettato per avere un gameplay e una progressione del personaggio non lineari. Saremo in grado diche riteniamo opportuno in determinati punti durante la storia. In post sul blog di PlayStation, riportato da Game Revolution, Reinhard Pollice (direttore esecutivo di THQ Nordic) ha approfondito alcuni aspetti del gameplay di3. La principale area di interesse è il modo in cui il gioco può essere affrontato nel suo gameplay, nei suoi personaggi ea sua narrativa. Idi3, come già detto, possono essere affrontatiche preferite. "Furia affronterà grandi scontri contro, tra cui ognuno dei sette peccati capitali. Ogni peccato ha il suo stile e presenta sfide uniche in battaglia come Accidia che comanda un esercito di mostri mentre lancia pigramente sfere di ...