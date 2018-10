Dall' 11 al 14 Ottobre | le giornate elleniche raccontano il mondo greco a Milano e in

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dall'11 al 17 ottobre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Problemi Fortnite Dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Problem Fortnite Dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Tracklist e cover della raccolta postuma di Lucio Dalla attesa per la fine di ottobre : La raccolta postuma di Lucio Dalla arriva il 26 ottobre. Il titolo deciso è Duvudubà, un cofanetto nel quale saranno contenuti 4 dischi nei quali sono compresi brani rimasterizzati a 192 khz / 24 bit extrapolati dai nastri analogici originali. Il cofanetto sarà disponibile anche in triplo vinile. Tra i brani scelti per la raccolta si conta sulla presenza di Come è profondo il mare, per arrivare a Le rondini ma anche Anna e Marco, Tango e La ...

Honor 8C è ufficiale in Cina e sarà in vendita Dall’11 ottobre su vMall : Honor 8C è ufficiale ed è in vendita su vMall, il negozio cinese di Huawei, dove sono riportate anche le sue specifiche tecniche complete. Honor 8C è disponibile nelle colorazioni nero Magic Night, blu Aurora e oro e viola Platinum, ma al momento non ci sono informazioni riguardanti il prezzo, tuttavia, visto che Honor 8X è stato lanciato al prezzo di 1.399 Yuan (circa 176 euro), l'imminente Honor 8C potrebbe posizionarsi a 999 Yuan (circa 125 ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 8 ottobre : Dalla cronaca allo spettacolo - i temi di oggi : La Vita in Diretta torna in onda dopo una settimana passata sottotono, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi raddrizzeranno la barca di Rai1? Ecco i temi di oggi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:47:00 GMT)

Oroscopo settimana Dall'8 al 14 ottobre 2018 : ArietePiccoli miglioramenti all'orizzonte, quelli in arrivo questa settimana per i nati nel segno dell'Ariete. Si riducono le incomprensioni all'interno della sfera amorosa, con una grinta che potrebbe tradursi in soddisfacenti momenti passionali, anche se l'energia non è ancora ai massimi livelli. Sul lavoro, è meglio non sollevare litigi per questioni di poco conto.ToroPotrebbe essere una settimana complessa quella in arrivo per il Toro, con ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana Dall'8 al 12 ottobre - : Giovedì 11 ottobre Olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, scopriremo grazie al dizionario ...

Una vita - anticipazioni puntate Dall’8 al 13 ottobre : Cayetana nei guai per il ritorno di Manuela e German : Colpo di scena e prime lacrime per Cayetana che presto potrebbe pagare tutti i suoi peccati. Le anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita lasciano capire che per la cattiva della soap è arrivato il momento di fare i conti con la verità. Su richiesta di Mauro e Teresa e, in particolare, di Ursula, sembra che Mendez alla fine otterrà il permesso di procedere allo scavo nei territori del collegio e questo manderà in crisi Cayetana fino a che ...

Beautiful - anticipazioni puntate Dall’8 al 13 ottobre : Liam tronista con Hope - Sally e Steffy! : Le anticipazioni di Beautiful sembrano quelle di Uomini e donne o quasi. Al centro delle trame c’è lui, il neo tronista Liam, mentre intorno girano le corteggiatrici ovvero la moglie Steffy, incinta del suo bambino, Sally e la nuova Hope. Le cose si stanno complicando e il tradimento di Steffy non farà altro che peggiorare la situazione di Liam che tornerà in balia delle sue donne e libero di scegliere cosa fare del suo futuro. Beautiful ...

L'ottobre caldo della Manovra - Dall'Aula al giudizio di Bruxelles : In alternativa potrà, come già avvenuto con Padoan, inviare al ministro dell' Economia delle lettere di richiamo. Entro il 30 novembre Bruxelles dovrà quindi pubblicare il suo giudizio, indicando l'...

I market mover della settimana - Dall'8 al 12 ottobre 2018 - : Focus sulle aste di titoli di stato italiani. Mercoledì 10 ottobre il Tesoro collocherà il BOT annuale, mentre il giorno seguente è in agenda l'asta dei Btp. Venerdì 12 ottobre è in programma l'...

Mix & Match | Puntata 7 ottobre 2018 | In diretta Dalle ore 21 : 15 : Mix & Match - Il guardarobe delle meraviglie è un varietà di Sky Uno, condotto da Lodovica Comello, in onda ogni domenica sera, a partire dalle ore 21:15.Mix & Match | Puntata 7 ottobre 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaMix & Match | Puntata 7 ottobre 2018 | In diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2018 14:48.

Internet festival 2018 : “intelligenza” la parola chiave dell’8ª edizione - a Pisa Dall’11 al 14 ottobre : dall’11 al 14 ottobre Pisa ospita Internet festival-Forme di Futuro, il principale evento italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti. La parola chiave è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili. Il festival, all’ottava edizione, ha in programma decine di eventi in dieci location in città. Tra le aree tematiche Intelligenza artificiale e nuovi diritti, Blockchain, Datacrazia, Gamebox, ...