Dal sì a Campedelli alla Nazionale | le parole di Ventura | “mi porto il rammarico di

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ledi Gian Pieropresentazionestampa da allenatore del Chievo Verona “Non è stato un problema dire di sì a, c’era la voglia di tornare in campo ma la sfida non è facile: è una sfida che mi dà adrenalina. Ho una voglia feroce di rimettermi in discussione“. Sono ledel neo allenatore del Chievo, Gian Piero, nella giornata della presentazionestampa. CM/Paola Garbuio/LaPresse “Vivo con l’entusiasmo di un bambino -prosegue l’ex ct azzurro ai microfoni di Sky Sport-. L’esperienza in? Miildi quello che si sarebbe potuto fare ma non me ne è stata data l’opportunità. Ogni tanto ci penso: 8 vittorie e due pareggi nelle prime 10, poiprima sconfitta è successo quello che nessuno avrebbe mai pensato potesse succedere“. CM/Paola ...