Dal debutto di Lady Gaga al nuovo Predator | i film al cinema dall' 11 ottobre

Paul Wesley da preda a predatore in Tell Me a Story : promo e foto a pochi giorni Dal debutto della serie : Halloween si avvicina e con esso anche il debutto di Paul Wesley nella "cattiva" Tell Me a Story, la serie tv nata proprio dal co-creatore di The Vampire Diaries (e non solo), Kevin Williamson. I fan sono pronti a godere della nuova versione di Stefan Salvatore che, dismessi i panni di colui che si è sacrificato per il bene del fraTello pagando i conti con il passato, tornerà in veste ripper, o quasi, che tanto piace ai fan di The Vampire ...

Legacies e il reboot di Streghe ottengono degli episodi aggiuntivi a pochi giorni Dal debutto : Finalmente è arrivato il momento di alzare il sipario su The CW e sulla sua programmazione che da oggi partirà riportando le serie più amate in onda, almeno negli Usa. Tra queste ci saranno anche Legacies e il tanto discusso reboot di Streghe che, a pochi giorni dal loro esordio, hanno ottenuto un ordine per l'aggiunta di nuovi episodi alle loro prime stagioni. Una vera e propria chicca questa per i fan, o possibili tali, delle due serie tv che ...

Dolores O’Riordan : a 25 anni Dal debutto dei Cranberries esce Íosa - unico brano in gaelico della band : Un pezzo che sembra riportarci indietro nel 1993, ai tempi dell’esordio con Everybody else is doing it so why can’t we?. I Cranberries, in occasione dell’anniversario – che sarà celebrato con l’uscita di un cofanetto -, pubblicano la versione studio di Íosa, unico pezzo in gaelico registrato dalla band con la voce di Dolores O’Riordan, trovata senza vita poco dopo le 9 del 15 gennaio nella camera ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovi teaser a poche ore Dal debutto : La Mercedes-Benz ha diffuso un video teaser della Classe B, che debutterà in occasione del Salone di Parigi. Nel breve filmato viene mostrato già molto della monovolume, mettendo in risalto alcuni dei suoi contenuti principali. Dalla Classe A deriva la plancia. La Classe B deriva dalla nuova Classe A: oltre alla piattaforma e alle motorizzazioni l'evoluzione ha coinvolto anche il design della carrozzeria e degli interni. L'abitacolo viene ...

Layton il paese dei misteri arriva su Android in HD a un decennio Dal debutto : Layton il paese dei misteri HD è un'avventura a enigmi che vede il professor Layton con il suo apprendista Luke impegnati nella ricerca della Mela d'oro, un prezioso cimelio della famiglia Reinhold nascosto nello sperduto villaggio di Saint-Mystère. L'articolo Layton il paese dei misteri arriva su Android in HD a un decennio dal debutto proviene da TuttoAndroid.

Debutto amaro per la Pistoiese sconfitta Dalla Pro Patria : Lombardi in doppio vantaggio. Nel finale Luperini riduce le distanze e Latte Lath colpisce l'incrocio dei pali al 92'

Zenit - il debutto ufficiale di Marchisio : parte Dalla panchina e entra al 71' : TORINO - È iniziata ufficialmente l'avventura in Russia di Claudio Marchisio . L'ex centrocampista della Juventus ha debuttato con la maglia dello Zenit nel match contro l' Orenburg . Partito dalla ...

Shameless 9 ad un passo Dal debutto : Frank - Fiona e i Gallagher sono davvero cambiati? : sono i produttori esecutivi che hanno pensato bene di alzare il velo su Shameless 9 e sui Gallagher che troveremo nei nuovi episodi della serie. A mettere insieme i pezzi di quello che succederà e di come il pubblico ritroverà i personaggi della serie Showtime è proprio EW che, riportando alcune dichiarazioni degli stessi attori, prova a fare luce sulle novità. Frank ha passato un'intera stagione a rigare dritto tra lavoro, affari e sobrietà ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia o… raddoppia? Paparazzato ad un passo Dal debutto (Trono Over) : Uomini e Donne, Giorgio Manetti lascia o… raddoppia? Paparazzato con una misteriosa donna a Londra ad un passo dal debutto imprenditoriale a Firenze.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Tiberio Timperi conduce La Vita in Diretta/ A poche ore Dal debutto arriva la sentenza sulla sua bestemmia : Tiberio Timperi guida La Vita in Diretta, prendendo il posto di Marco Liorni: la sua nuova avventura e la condanna al pagamento di 25mila euro per la bestemmia a Unomattina.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Fiorentina-Udinese - aDalle 18.00 La Diretta Pioli cerca conferme dopo l'ottimo debutto : E' partito col botto il campionato della Fiorentina: i viola hanno infatti rifilato un sonoro 6-1 al Chievo, risvegliando l'entusiasmo della piazza. Ora gli uomini di Pioli sono attesi da un'altra ...

Bologna-Inter La Diretta Dalle 18 Debutto di Nainggolan - Icardi fuori : c'è Keita : L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle prime due gare ...

Lady Gaga : 10 anni Dal debutto della celebre icona pop : Dieci anni dopo, Lady Gaga si pone chiaramente come un'artista affermata e acclamata da milioni di fan del mondo, con cinque album in attivo. 📸: @elirusselllinnetz Un post condiviso da Lady ...