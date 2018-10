Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design week

Milano. Manifestazioni teatrali Dal 12 ottobre 2018 al 7 aprile 2019 in via Vivarini : L’associazione culturale “Teatro sotto il lucernario”, con il patrocinio del Municipio 5, presenta “Piccola rassegna Sottoluce”. La stagione teatrale andrà

Golf - l'Open d'Italia del 2018 si giocherà a Roma Dal 10 al 13 ottobre : Ancora a Roma, ancora all'Olgiata. La prossima edizione dell'Open d'Italia - in programma dal 10 al 13 ottobre - si giocherà all'Olgiata Golf Club. Sarà la 76edizione del torneo, nuovamente inserita ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dall'11 al 17 ottobre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Ad Arischia arriva Dal 12 al 14 la 30^ edizione della Fiera di Ottobre. Tra gli ospiti presenti : Michelle Carpente - Miriana Trevisan e Roberto Ciufoli : Torna dal 12 al 14 ottobre la 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose presenze con visitatori ...

Pediatria - Roma : Dal 19 al 20 ottobre il seminario “Abuso & Maltrattamento all’Infanzia” : Un orsetto di peluche spaventato che si copre gli occhi. Il giocattolo per eccellenza dei bambini, il loro migliore amico, quello da stringere a sé quando si va a dormire o quando si ha bisogno di un po’ di affetto, ritratto in modo innaturale. E’ l’immagine della locandina scelta per il seminario Nazionale dal titolo “Abuso & Maltrattamento all’Infanzia”, che si tiene a Roma, presso The Church Palace, il 19 e 20 ottobre prossimi. L’evento è ...

Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri - in libreria Dal 23 ottobre : tutti i firma copie : L'Instore tour di Michele Bravi per Nella vita degli altri è finalmente ufficiale. L'artista di Città di Castello è quindi pronto a incontrare i fan per la firma della copia del libro che arriverà il 23 ottobre in tutti i negozi fisici e digitali. Il debutto è quindi pronto, dopo le parole spese sui social con le quali ha presentato il progetto ora in via di definizione. I firma copie partiranno dal 23 ottobre con la prima tappa al Mondadori ...

Problemi Fortnite Dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Immuni Dal ranking degli smartphone più pericolosi i top di gamma 2018 : aggiornamento di ottobre : Vanno analizzate più da vicino alcune interessanti novità riguardanti la classifica degli smartphone più pericolosi ad ottobre. Il lancio sul mercato di nuovi importanti device durante la fine della stagione estiva, infatti, implica la necessità di condividere con voi un punto della situazione aggiornato oggi 10 ottobre, prendendo in esame tra gli altri anche i valori che abbiamo avuto modo di registrare con iPhone XS, iPhone XS Max e Samsung ...

È successo in TV - 10 ottobre 2016 : Pamela Prati squalificata Dal primo Grande Fratello VIP (video) : Era tutto cominciato con un "Pamela, hai più volte infranto il regolamento nonostante i richiami del 'Grande Fratello'" dalla sua vivavoce, Ilary Blasi leggeva a chiare lettere quale sarebbe stato il destino di Pamela Prati decisa poche ore prima ad abbandonare il reality show di Canale5, prima cercando di fuggire dalla casa più spiata d'Italia e poi cercando di sottrarsi per ore a microfoni e telecamere.Il suo intento proseguì anche durante la ...

L’Isola di Pietro 2 in onda Dal 21 ottobre? Gianni Morandi potrebbe prendere il posto di Victoria 2 : Quando si parla di fiction Mediaset il dubbio c'è sempre e anche per L'Isola di Pietro 2 le cose non cambiano. In questi giorni si è parlato tanto della programmazione di Canale 5 e dei suoi programmi un po' in calo e l'unico baluardo sembra essere rimasto proprio Gianni Morandi, vero protagonista della scorsa stagione. Marco Bocci e la sua Solo 2 hanno fatto flop venerdì scorso lasciandosi quasi doppiare dal colosso Carlo Conti e dal suo ...

39 scalini al Teatro Roma Dal 23 ottobre da un film di Alfred Hitchcok : 39 scalini, campione d’incassi al Teatro de’ Servi nel 2016, torna in scena nella Capitale dal 23 ottobre al Teatro Roma. Ci si diverte, e tanto. Dal primo ingresso in scena fino alla chiusura del sipario. Uno spettacolo che è un piccolo gioiello, geniale e stravagante. 39 scalini, firmato dall’attenta regia di Leonardo Buttaroni e arricchito dalle scenografie di Paolo Carbone, riprende l’opera scritta da Patrick Barlow nel 2005, pensata per un ...

Tracklist e cover della raccolta postuma di Lucio Dalla attesa per la fine di ottobre : La raccolta postuma di Lucio Dalla arriva il 26 ottobre. Il titolo deciso è Duvudubà, un cofanetto nel quale saranno contenuti 4 dischi nei quali sono compresi brani rimasterizzati a 192 khz / 24 bit extrapolati dai nastri analogici originali. Il cofanetto sarà disponibile anche in triplo vinile. Tra i brani scelti per la raccolta si conta sulla presenza di Come è profondo il mare, per arrivare a Le rondini ma anche Anna e Marco, Tango e La ...

Torna a Palermo Dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti - inaugurazione con 'Shoah' di Lanzmann : Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Palermo capitale italiana della Cultura 2018. Il programma prevede 90 incontri ...