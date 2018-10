Da Corto Maltese agli aliciotti | il programma romano della Giornata europea della cultura

Maltese a pelo Corto : carattere e prezzo : Maltese a pelo corto, ma non è detto che non sia soffice e affettuoso, anzi. Il Maltese a pelo corto è un ottimo cane da compagnia, perché gruppo 9 della classificazione ufficiale, ma lo è anche nei fatti. E’ leale e intelligente, giocherellone ma ubbidiente. Si sbaglia però, chi lo crede, così carino, un cane da appartamento. Lo è in parte, a patto che lo si porti spesso, una volta al giorno, a correre, giocare e sfogarsi all’aria ...