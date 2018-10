Cucchi | pm | cc imputato accusa 2 colleghi

Processo Cucchi - carabiniere imputato ammette il pestaggio accusa due colleghi. Ilaria : "Il muro è crollato" : Colpo di scena all'inizio dell'udienza che vede alla sbarra cinque militari. La sorella: "Ora in tanti dovranno chiedere scusa a Stefano e alla nostra famiglia". "Bravo Francesco ti sei ripreso la tua dignità" scrive Casamassima, l'appuntato che fece riaprire il Processo

