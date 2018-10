CUCCHI | CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO ACCUSA COLLEGHI La sorella Ilaria | “Ora lo Stato

CUCCHI - carabiniere confessa : "Due colleghi lo pestarono" | "Zitto 9 anni - temevo ritorsioni" | "Il maresciallo mi disse di mentire al pm" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Stefano CUCCHI - il carabiniere che accusa i colleghi : “Pestaggio fu azione combinata. Calci in faccia mentre era a terra” : Un’azione combinata. Uno schiaffo in faccia e un Calcio con la punta del piede. Un altro in faccia mentre la vittima era già sdraiata a terra. E poi la botta alla testa, talmente violenta che lui ricorda di averne “sentito il rumore”. Nove anni dopo eccolo il film in presa diretta del pestaggio di Stefano Cucchi. Una sequenza di schiaffi e Calci raccontata da Francesco Tedesco, uno degli imputati del processo bis sulla morte ...

Riccardo Casamassima - il carabiniere che ha fatto riaprire l'inchiesta su CUCCHI : "Mi è venuta la pelle d'oca a sentire la notizia" : "Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto". Lo ha detto Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza fece riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, commentando la notizia secondo cui uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio. "Mi è venuta la pelle ...

