Nuovo colpo di scena al processo per la morte del giovane geometra romano Stefano,morto in ospedale nel 2009, una settimana dopo l'arresto per droga. Il pm Musarò ha reso noto un'attività integrativa d'indagine dopo che Francesco Tedesco,uno dei 5 carabinieri imputati,ha ricostruito quanto accaduto la notte dell'arresto,ndo due colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro del pestaggio di.I due devono rispondere come Tedesco di omicidio preterintenzionale,abuso di autorità; altri 2 militari di calunnia.(Di giovedì 11 ottobre 2018)