Crollo Wall Street | c' è più di un motivo per essere pessimisti nel breve | analisti

Borsa : Crollo Wall Street - Bezos perde 9 - 1 mld dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crollo Wall Street non preoccupata Casa Bianca : 'correzioni salutari' : Il Crollo di Wall Street non preoccupa la Casa Bianca, che giudica i cali di ieri come 'salutari'. 'L'economia americana è forte', il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà '. Ore prima l' Fmi aveva ...