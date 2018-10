Crescere a passo di danza | l' importanza dell' arte per i più piccoli

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Lanon è soltanto uno sport da far fare alle bambine o ai bambini come un hobby: laè un'che permette di socializzare, di avere benefici per la crescita e lo sviluppo e permette di acquisire una notevole disciplina, utile in molti contestia vita. I notevoli beneficisono stati a lungo dimostrati dalla scienza: l'attività motoria permette il rilassamento, aumenta la creatività e la disciplina, può essere terapeutica, per i grandi e per i più, in quanto permette di superare stati d'ansia, problemi relazionali o semplice timidezza. Fin da, i bambini che frequentano un corso dientrano in contatto con un mondo che impone una serie di regole e favorisce lo sviluppo e la crescita. Quando una bambina o un bambino entra nella sala diper la prima volta, si trova di fronte a una serie di piccole farfallinenti, tutte vestite ...