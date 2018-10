CR7 | Der Spiegel attacca | Ma quali documenti falsi | ne abbiamo a

Dal futuro di Marotta al caso Ronaldo - Paratici sicuro : “non mi sorprenderei se andasse all’Inter - mentre su CR7…” : Paratici non ha dubbi sulla situazione della Juventus sul caso Ronaldo: le parole del dirigente bianconero su CR7 e sull’addio di Marotta Paratici, dirigente della Juventus, è stato protagonista oggi a Rieti, per ritirare il Premio Scopigno. Un’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’addio di Marotta al club bianconero e della situazione complicata che la squadra sta affrontando viste le accuse al suo nuovo ...

Un ombra minacciosa aleggia su CR7 che potrebbe perdere centinaia di milioni : L'accusa di stupro a carico di Cristiano Ronaldo rimane senza prove e verdetto, certo è che l'ombra di essa staziona minacciosa sopra la carriera del calciatore più commercializzato del pianeta.

Juventus-Young Boys 3-0 CR7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma-Viktoria in diretta : 4-0 con Dzeko - Under e Kluivert : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Juventus-Young Boys 3-0 CR7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma-Viktoria in diretta : 3-0 Doppio Dzeko - poi Under : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

La Juventus vista da Ravanelli : 'CR7 leader - Dybala cresciuto. Ma io mi rivedo in Mandzukic' : 'L'addio di Marotta ha sorpreso tutti - ha detto ' Penna Bianca ' ai microfoni di 'RMC Sport' -. È una persona straordinaria e negli ultimi 7 anni ha fatto qualcosa di straordinario con Andrea ...

Allegri - curioso vedere Juve senza CR7 : ANSA, - TORINO, 1 OTT - "Sì, sono curioso di vedere la Juventus giocare senza Ronaldo, in 11. Perché a Valencia ci è capitato, ma in 10 perché dopo un quarto d'ora o poco di più ce l'hanno sbattuto ...

Carlotta Ferlito pazza della Juventus e di Cristiano Ronaldo : “un’esperienza mistica vedere CR7” : Carlotta Ferlito, in occasione dell’ultima giornata di campionato, si è fiondata all’Allianz Stadium dove ha potuto essere spettatrice del match contro il Napoli e vedere da vicino Cristiano Ronaldo Carlotta Ferlito, atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica, questo sabato si è recata all’Allianz Stadium dove ha potuto godere dello spettacolo regalato dalla sua squadra del cuore. Nel match visto dalla 23enne ...

Juventus - Agnelli annuncia : “Prenderemo il nuovo CR7” : Juventus, Agnelli- Andrea Agnelli annuncia un nuovo colpo di mercato bianconero e lo fa direttamente dalla conferenza stampa del “Financial Times”. Un nuovo colpo che starebbe già scatenato le voci di mercato e nuovi potenziali retroscena. “Prenderemo il nuovo CR7, ma avrà meno di 25 anni”. Spunta Mbappè? Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juve […] L'articolo Juventus, Agnelli ...

Juve - Dybala ammette : 'Colpa mia - ma mi riprenderò il posto. E con CR7...' : Tante le cause: una forma ancora non ottimale, l'intesa con Cristiano Ronaldo da affinare; ma la Joya riconosce anche le sue colpe, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lo ammetto, non ho ...

Cristiano Ronaldo - la nuova campagna per la CR7 Underwear : L’icona internazionale dello sport Cristiano Ronaldo ha lanciato oggi la nuova campagna pubblicitaria relativa all’ultima collezione CR7 Underwear. Protagonista assoluto, lui stesso. Il campione sex-symbol è stato infatti ritratto in varie pose all’interno di una gigantesca vasca piena di palline. Il 5 volte Pallone d’oro ha dichiarato: “Questa è stata una degli shooting più divertenti di sempre! La biancheria intima CR7 ti fa ...

Federico Chiesa si racconta : “mio padre - CR7 e la valutazione da 70 milioni” : Federico Chiesa ha parlato del momento della sua carriera, con una valutazione super del suo cartellino che la Fiorentina si tiene stretto Federico Chiesa si racconta. Il giovane talento della Fiorentina, ha parlato al Corriere della sera delle sue peculiarità ed anche del supporto del famoso padre Enrico: “I giocatori sono di due categorie: quelli che rendono meglio se sono spensierati e quelli che per dare il cento per cento devono ...

CR7 - Cristiano jr non vuol mai perdere : ANSA, - TORINO, 22 AGO - "I miei figli mi danno la forza per alzarmi ogni mattino ed andare ad allenarmi". Lo ha detto Cristiano Ronaldo nell'intervista a Dazn: "Mi godo ogni momento con loro, non ...

Dybala-Mandzukic - è iniziato il derby per giocare con CR7 : TORINO - Non potrebbero essere più diversi, nel fisico e negli atteggiamenti: il ragazzino imberbe e il guerriero un po' bilioso, il giocoliere e il prode soldato, la Joya sorridente e il Mandzo dallo ...

CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)