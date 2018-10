CR4 – La Repubblica delle donne | il debutto di Chiambretti slitta al 31 ottobre Nel cast

CR4 - La Repubblica delle donne - il promo con Piero Chiambretti (video) : Preparativi in corso per il ritorno di Piero Chiambretti in vista del suo nuovo programma CR4 - La Repubblica delle donne. La sua partenza era prevista per mercoledì 17 ottobre ma per non scontrarsi con le partite in Champions League, la prima puntata è stata ri-programmata per mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete 4.Intanto la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha iniziato a trasmettere il promo della trasmissione in rotazione. ...