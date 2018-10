Cottarelli | “In caso di choc esterno | con questo spread rischiamo una crisi simile al

fanpage

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Per capire in che situazione versa l'Italia e quali potrebbero essere gli imminenti scenari futuri, Fanpage.it ha contattato il professor Carlo, ex commissario alla Spending Review e attuale direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano: "Dovesse arrivare uno shock recessivoanche modesto, a quel punto, partendo da questa nostra posizione di deficit e di, allora ladiventerebbe molto molto probabile".