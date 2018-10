Cos’è il disturbo affettivo stagionale e perché forse ne soffri anche tu

dilei

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Avete mai notato che quando cambia la stagione, cambiail vostro umore? Non è un caso, probabilmente è per la SAD. Quando finisce l’estate e arrivano i mesi più freddi, molte persone ne risentono a livello umorale. Le ore di sole e di luce ridotte all’osso, il clima rigido e il cielo più scuro possono avere un grande impatto sul benessere emotivo delle persone. Non si tratta di una coincidenza, ma della SAD, una condizione notacome “”. Questa sarebbe un tipo di depressione che però non affligge la persona tutto l’anno, ma solo nei mesi freddi. I sintomi compaiono in genere in autunno, mentre la SAD si manifesta durante l’inverno. Non si conosce la causa esatta di questa depressione, ma si crede sia per la breve esposizione al solo del corpo umano. Secondo molte teorie, infatti, la mancanza di luce solare influenza moltissimo il funzionamento del ...