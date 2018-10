: Corsica, separate le 2 navi scontratesi - TelevideoRai101 : Corsica, separate le 2 navi scontratesi -

Le dueal largo dellasono state. Lo annuncia la Prefettura marittima di Tolone. Lein questione sono la 'Ulisse' e la portacontainer 'Virginia'. Le imbarcazioni di soccorso francesi e italiane sono intervenute per aiutare gli equipaggi e preservare l'ambiente. Sono in corso le operazioni per ripulire il mare dagli idrocarburi dispersi nel Mediterraneo.(Di venerdì 12 ottobre 2018)