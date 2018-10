Cori anti Napoli | beffa Juventus | ricorso respinto e pena aumentata

La Juventus e i Cori anti-Napoli : ricorso respinto - squalifica doppia : La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della tribuna sud e ha aggravato la sanzione: passano a due le gare da disputare con i...

Chelsea - viaggio ad Auschwitz per chi fa Cori antisemiti : ROMA - La punizione non basta, bisogna rieducare. Si può sintetizzare così l'operazione che il Chelsea ha deciso di varare come provvedimento contro i tifosi che si sono resi protagonisti di cori ...

Tanti milioni - pochi minuti : da Caldara a Coric - la dura vita dei panchinari di lusso : ROMA - Insoddisfatti, tra panchine e tribune. La prima fetta di A ha portato, quasi, solo amarezze a pezzi pagati decine di milioni di euro in estate, per ora senza un posto di rilievo nella ...

Cori Juve anti-Ancelotti E lui : "Ricordo il 2003..." : Carlo Ancelotti mancava da Torino dai tempi del Milan. Ma il suo ritorno davanti ai tifosi bianconeri ha suscitato qualche polemica. "Carletto" ha guidato la squadra per diverse stagioni collezionando però un secondo posto. I tifosi della Juve lo hanno praticamente attaccato da subito per quel suo passato rossonero e giallorosso da giocatore. Poi arrivò la beffa della finale di Champions del 2003 quando in panca col Milan vinse la Coppa Campioni ...

Cori contro Ronaldo e petardi davanti l'hotel della Juve : Roma, 19 set., askanews, - Notte di sonno turbata per la Juventus alla vigilia del match di Champions League che la vedrà opposta questa sera al Valencia. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Las ...

Lega - festa dei parlamentari e membri di governo sul terrazzo di Salvini : porchetta - canti popolari e Cori sulle note di Pupo : L’appuntamento era nella sua casa di 200 metri quadri, ristrutturata ai tempi di Claudio Scajola al Viminale, nel centro di Roma. Tra le stanze e l’enorme terrazzo, si sono affollate più di 200 persone, truppe leghiste soprattutto. Presenti tutti i membri verdi del governo, tranne Giancarlo Giorgetti. E dopo gli invitati sono arrivate anche le leccornie, in primis la porchetta di Ariccia innaffiata con tanto alcol, racconta Il ...

Diciotti - Cori contro il Pd al sit-in antifascista al porto di Catania : niente bandiera di partito per i dem : Tensioni e cori contro il Pd ieri pomeriggio, sabato 25 agosto, al porto di Catania, durante la manifestazione regionale in sostegno dei migranti bloccati sulla nave Diciotti (e poi fatti sbarcare in nottata). Dopo una discussione decisamente animata, alcuni militanti di Potere al popolo hanno impedito agli esponenti dem di esporre la bandiera di partito. Alla manifestazione presenti anche attivisti dei centri sociali, scout, associazioni ...

Roma - Monchi : 'Mercato in entrata chiuso - Nzonzi è forte. Zaniolo e Coric? In quel ruolo siamo tanti...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: 'siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento'. SUL MERCATO - 'Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà ...

ATP Cincinnati – Dimitrov e Wawrinka avanti senza problemi - Kyrgios fatica contro Coric : Il tennista australiano ha bisogno di tre set per avere la meglio su Coric, tutto facile invece per Dimitrov e Wawrinka contro M. Zverev e Nishikori Facile accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati per Dimitrov e Wawrinka, capaci di sbarazzarsi di M. Zverev e Kei Nishikori in sue semplici set. Più difficile invece il match di Kyrgios, costretto a chiudere 2-1 dopo il 6-0 subito nel secondo parziale da ...

Coriano - la minoranza : "Gli impianti sportivi a rischio di chiusura" : Vero é che la politica é fatta di scelte e quello che stiamo vedendo non può essere condiviso, questa amministrazione spende 5000 euro per un giornalino di sola propaganda, ' 40.000 per dei ...