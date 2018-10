Cooperazione internazionale in festa nel weekend a Modena

Festival della Cooperazione Internazionale_le scuole ostunesi convergono nel Chiostro per ricordare le vittime delle migrazioni : Bimbi e ragazzi hanno dimostrato questa mattina che un mondo migliore è possibile, celebrando la memoria e difendendo la dignità delle migliaia di migranti vittime di viaggi disumani, che ...

Torna il Festival della Cooperazione internazionale : tutti gli appuntamenti : Il Festival propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione 'Progettare per Cooperare'. Il ...

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA Cooperazione internazionale 8-14 Ottobre 2018 Taranto - Lecce Brindisi - Latiano - Ostuni