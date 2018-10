Conte visita l' Etiopia | l' economia di Addis Abeba cresce | prospettive per le aziende

Il premier Conte in visita in Eritrea - la Corea del Nord africana : L'Eritrea è considerato lo Stato con 'meno libertà al mondo', secondo le Nazioni Unite. Non a caso, viene descritto anche come 'la Corea del Nord africana'. Le gravi e continue violazioni dei diritti ...

Internet : gli utenti minacciati da numerosi malware quando visitano siti web sospettati di copiare illegalmente Contenuti digitali : Oltre 4000 file contenenti malware o programmi potenzialmente indesiderati sono stati estratti da più di 1000 siti web sospettati di condividere illegalmente contenuti protetti in base ad un progetto di ricerca condotto nel territorio dell’Unione europea dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Questi 4000 file maligni provenivano da circa 100 malware sviluppati individualmente, spesso commercializzati come ...

Palermo : il sindaco Orlando diserta la visita del premier Conte. Il premier : “Non è corretto” Guarda il VIDEO : Non c’è il presidente della Regione Nello Musumeci, ufficialmente per ragioni d’ufficio, non c’è soprattutto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che invece spara ad alzo zero sul taglio dei fondi per le periferie. Le maggiori cariche istituzionali siciliane disertano a sorpresa la prima visita del premier Giuseppe Conte nell’Isola. Un caso che esplode nel giorno dell’inaugurazione, da parte del premier, dell’anno scolastico ...

Ischia - visita del premier Conte : "Non esistono terremoti di serie A e di serie B" : E ha aggiunto: "Mi limito a prendere atto che sicuramente per un partito politico, la Lega in questo caso, ma sarebbe stato in caso di ogni partito, diventa difficile svolgere l'attività politica nel ...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - Conte visita feriti e parenti delle vittime : Il premier Giuseppe Conte, dopo la visita di questa mattina alla sede del Nue, il numero unico di emergenza, all'interno dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, sta incontrando i familiari ...

E Conte visita i luoghi del disastro : "Ora lanceremo un piano di monitoraggio" : Roma - È il momento del lutto, del dolore e dello sconforto. Lo stesso premier, arrivato in serata nel capoluogo ligure per un sopralluogo, si è detto 'profondamente colpito' e 'vicino a nome del ...

Braccianti morti - la visita di Conte e Salvini a Foggia : 18.15 - Dopo Conte, anche Matteo Salvini ha visitato Foggia dopo il tragico incidente di ieri e, al termine del vertice in Prefettura, ha dichiarato:La lotta alla mafia e allo sfruttamento è una priorità mia e del governo. Useremo tutte le armi a disposizione per non far nuocere questi delinquenti. [...] Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti.Il Ministro dell'Interno ha ...

Cosa hanno detto Conte e Salvini dopo la visita ai luoghi dell'incidente di Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato: noi dobbiamo fare in modo che questo non accada": il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Foggia all'indomani dell'incidente stradale costato la vita a 12 immigrati di ritorno dal loro lavoro nei campi, ha rilanciato l'impegno a combattere il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. "Siamo venuti qui per ...

Incidente Bologna - il premier Conte in visita ai feriti in ospedale : Incidente Bologna, il premier Conte in visita ai feriti in ospedale Il presidente del Consiglio si è recato a Cesena e Bologna dove sono ricoverate le persone coinvolte nell'esplosione del 6 agosto sul raccordo tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale. Una carreggiata dell'autostrada, intanto, è stata riaperta. LA ...