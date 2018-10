Conte in Africa cerca sponda su migranti | ma priorità è manovra

Libia - Conte : a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'L'Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato ...

Migranti - Conte : chiesto a Unione africana di mediare sui rimpatri : "Ho chiesto ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella strategia che stiamo coltivando in Europa per la ...

Conte in Africa : ho chiesto sostegno Unione africana per rimpatri : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto il sostegno dell'Unione Africana per aumentare gli accordi sui rimpatri dei migranti. Lo ha detto lo stesso Conte ...

L'Africa Contesa da Cina e Francia. Ipotesi e scenari : Certo, L'Africa francofona, quella legata al Franco Cfa, per intenderci, di cui peraltro abbiamo già parlato, è una fonte colossale di materie prime, con il 14% delle riserve energetiche al mondo e ...

Il premier Conte in visita in Eritrea - la Corea del Nord africana : L'Eritrea è considerato lo Stato con 'meno libertà al mondo', secondo le Nazioni Unite. Non a caso, viene descritto anche come 'la Corea del Nord africana'. Le gravi e continue violazioni dei diritti ...

Gas - migranti e geopolitica : Conte e la "campagna d'Africa" (di U. De Giovannangeli) : "Giuseppe l'Africano". Quelle parole pronunciate dal presidente del Consiglio a conclusione del summit di Salisburgo non sono una risposta difensiva all'ennesimo affondo francese, in questo caso su Frontex. "Pensare di destinare 500-600 milioni all'Africa, comparati ai miliardi dati alla Turchia, è assolutamente irragionevole... Anche da un punto di vista della prospettiva di geopolitica e cioè che se la Cina destina all'Africa ...

Migranti - Conte e l’intesa con l’austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...