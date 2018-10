Conte | con questa manovra non saremo fanalino di coda dell' Ue

Conte - chiesta mediazione Ua su rimpatri : ANSA, - ADDIS ABEBA, 11 OTT - "Ho chiesto esplicitamente ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella ...

Migranti - Conte : chiesto a Unione africana di mediare sui rimpatri : "Ho chiesto ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella strategia che stiamo coltivando in Europa per la ...

Manovra : Conte - Parlamento si è espresso : ... come quelli "del ministro del Tesoro Usa che conosce i fondamentali della nostra economia, che sono molti solidi".

Conte : a Ue spiegherò che conti tornano : 19.50 "Come avevamo previsto,è stato approvato a piena maggioranza il Def, prima al Senato e poi alla Camera. Significa che il Parlamento si è espresso e rappresenta la sovranità popolare". Così il il presidente del Consiglio Conte. "Siamo convinti di quello che stiamo fecendo. Siamo molto sereni e determinati",aggiunge. "Dopo il Cdm di lunedì, comunicheremo ai leader europei" la Manovra. "Se si guarda solo il dato finale del 2,4%, i conti non ...

Conte in Africa : ho chiesto sostegno Unione africana per rimpatri : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto il sostegno dell'Unione Africana per aumentare gli accordi sui rimpatri dei migranti. Lo ha detto lo stesso Conte ...

Il tennis italiano tenta di rinascere : Fognini e Cecchinato nella Top 20 - grande traguardo o ci acContentiamo delle briciole? : Fabio Fognini e Marco Cecchinato a braccetto nella top 20, un risultato senz’altro da sottolineare, con la speranza che i due facciano da traino ai futuri talenti Il “povero” tennis italiano, sta avendo un sussulto. Una reazione di pancia, che non vuol certo dire che ben presto avremo il nuovo Federer, ma è già un inizio. Fabio Fognini e Marco Cecchinato nella prossima settimana stazioneranno a braccetto nella Top 20 del ...

Destiny 2 : Bungie svela i Contenuti del nuovo evento Festa delle Anime Perdute : Attraverso il classico post settimanale che Bungie pubblica sul suo blog, lo studio ha annunciato il ritorno della Festa delle Anime Perdute, che sarà disponibile in Destiny 2 a partire dal prossimo reset di martedì 16 ottobre, durando all'incirca tre settimane, fino al 6 novembre.Come succede spesso in queste occasioni, la zona social di Destiny 2 si vestirà di un nuovo look con tante decorazioni realizzate da Amanda Holliday, uno degli NPC ...

Festival Miti Contemporanei - Calabrò : "alla scoperta del mito e delle nostre radici" : Diversi saranno gli incontri di letteratura, spettacoli teatrali, performance artistiche di vario genere, che avranno luogo all'interno della splendida cornice del nostro patrimonio cittadino che si ...

Rallenta l'inflazione Usa - le Borse Contengono le perdite. Spread sopra 300 : MILANO - Ore 15:15. L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa, ma l'andamento dell'inflazione Usa ...

Conte riunisce la prima 'cabina di regia' sugli investimenti pubblici : Giuseppe Conte ha riunito ieri, 10 ottobre 2018, a Palazzo Chigi i manager delle principali partecipate italiane , che a giro hanno esposto i rispettivi piani di investimento mostrandosi disposte a ...

Apple - i Contenuti originali in streaming gratis per gli utenti della Mela : All'inizio del prossimo anno partirà la piattaforma di streaming di Cupertino con molte serie e show commissionate o prodotte in proprio: potrebbero essere gratuite su un'app dedicata

Emma Marrone ripensa ad Amici?/ Foto : "Questa sera vi racConterò una cosa importante" : Emma Marrone è in stazione e tramite social annuncia che questa sera racconterà qualcosa di importante ai suoi fan, cosa succederà alla salentina? Una Foto su Instagram...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Conte visita l'Etiopia : l'economia di Addis Abeba cresce - prospettive per le aziende italiane : Il viaggio del premier Conte in Etiopia avviene in un momento particolare per Addis Abeba: il 16 settembre a Gedda il paese ha sottoscritto un trattato di pace con l'Eritrea che ha posto fine al ...

Ligabue festeggia i 20 anni di Radiofreccia con Contenuti inediti : tracklist e data d’uscita : Ligabue festeggia i 20 anni di Radiofreccia con una nuova resa della colonna sonora del film nel quale ha diretto Stefano Accorsi per la prima volta. L'occasione si presenta con il traguardo importante raggiunto dal tema principale del film che ha raggiunto le sale cinematografiche due decenni fa. La nuova resa sarà completamente rimasterizzata e immessa sul mercato il 26 ottobre prossimo con un'immagine inedita inserita all'interno della ...