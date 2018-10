Conte | chiesta mediazione Ua su rimpatri

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l’inchiesta» I costi (alti) e le difficoltà della revoca : L’offensiva del governo contro la società Autostrade, in mano ai Benetton. Il vicepremier Di Maio all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». E Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l'inchiesta» I costi - alti - e le difficoltà ... : È quanto afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno ...

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l'inchiesta» Bond di Atlantia al minimo storico : È quanto afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno ...

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l’inchiesta» Bond di Atlantia al minimo storico : L’offensiva del governo contro la società Autostrade, in mano ai Benetton. Il vicepremier Di Maio all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». E Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Revocate le concessioni a Autostrade. Conte : "Non aspetteremo l'inchiesta" : 'Non aspetteremo l'inchiesta' . Al termine del Consiglio dei ministri, durante il quale è stato decretato per Genova e la Regione Liguria lo stato di emergenza per dodici mesi ed è stato disposto un ...