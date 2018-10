Condannato per maltrattamenti e lesioni ma non c' è l' aggravante

Anziana madre maltrattata per estorcere soldi : Condannato un 67enne : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Condannato per pedopornografia l’ex giudice Gaetano Maria Amato : L'ex giudice aveva pubblicato immagini pedopornografiche filmando delle ragazze minorenni e palpeggiandole. E' stato Condannato a sette anni di reclusione; sconterà la pena in una struttura dedicata a persone con gravi disturbi della sfera sessuale.Continua a leggere

Roma - Stefano Fiore Condannato a un anno e 11 mesi per omicidio stradale : Stefano Fiore ha patteggiato una condanna a un anno e 11 mesi , beneficiando della sospensione della pena. Si è concluso così, di fronte al gup di Roma, il procedimento a carico dell'ex calciatore di ...

Condannato a un anno per omicidio stradale l’uomo che ha investito e ucciso Nicky Hayden : Il 31enne che ha investito e ucciso il campione di motociclismo nel maggio del 2017 è stato Condannato a un anno. Guidava a una velocità troppo sostenuta, lungo un tratto di strada in cui il limite massimo era di 50 chilometri orari.Continua a leggere

Motociclista morì per buca sull’asfalto - Comune di Messina Condannato a pagare 1 - 6 milioni : Il centauro Fabio Bonaccorso morì nell'aprile del 2010 per un avvallamento provocato da un tombino sprofondato nell'asfalto. Dopo otto anni di battaglia giudiziaria, il Tribunale ha condannato l'amministrazione comunale a pagare un risarcimento di 1,6 milioni di euro alla famiglia della vittima.Continua a leggere

Il leghista Borghi Condannato per irregolarità bancarie : ROMA - Claudio Borghi, presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, è stato condannato definitivamente dalla Cassazione per 'irregolarità consistenti in carenze nell'erogazione e nel ...

Roma bene - uccise la compagna per un sms. Condannato a 30 anni : Al direttore di banca conti sequestrati in vista dei risarcimenti. Dopo l'arresto ammise di avere colpito Michela al culmine di una lite scaturita dal suo timore di essere lasciato