Concorso psicologi in Veneto | tecnico biomedico in Emilia Romagna e biologo Campania

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Appena pubblicati interessanti opportunita' lavorative in campo sanitario VIDEOper i ruoli di psicologo,di laboratorio. I Concorsi Pubblici, con scadenza fissata fino al prossimo 8 novembre, verranno espletati in tre differenti regioni italiane:, per quanto concerne la professione di psicologo,di laboratorio, per il ruolo di. A re, le info e requisiti. Bando per 12L'Istituto per i Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso ha indetto unpubblico, per la copertura di 12 posti da psicologo a tempo indeterminato. I candidati sono in possesso di un Diploma di laurea ina vecchio ordinamento oppure, diploma di laurea specialistica 58/S ina, con relativa iscrizione all'albo professionale. Inoltre è necessario aver maturato una pregressa ...