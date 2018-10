Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 a Milano | info e biglietti in prevendita

Equilibrium Christmas Tour di Giovanni Allevi parte a dicembre : tutte le date dei Concerti : Dopo l’uscita del suo libro “L’Equilibrio della Lucertola”, torna il Tour di Giovanni Allevi a partire da dicembre fino al mese di gennaio, in cui l’artista sarà alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Giovanni Allevi è sicuramente uno dei compositori contemporanei più apprezzati nel panorama musicale, e dopo vari eventi per l’ultimo album “Equilibrium” e per il suo libro pubblicato lo scorso aprile, ha annunciato da poche ore sui suoi ...

Concerti dei Subsonica nel 2019 - annunciate due nuove date : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Subsonica nel 2019 si arricchiscono di due nuove date. Il gruppo di Samuel e Boosta ha presentato il disco del ritorno in musica della band a Castel Del Monte, approfittando dell'occasione per annunciare che le date di Torino e Milano con biglietti che saranno presto in vendita per i Concerti del 15 e 19 febbraio prossimi. I biglietti saranno disponibili con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro ...

Gli U2 in arrivo in Italia : le anticipazioni sulla scaletta dei Concerti di Milano : L'11, 12, 15 e 16 ottobre saliranno sul palco del Forum

Ultimo in tour anche nel 2019 : ecco le date dei Concerti nei palazzetti : Segnati quella più vicino a te

Concerti di Antonello Venditti nel 2019 - biglietti in prevendita per le nuove date di Sotto il segno dei pesci : Dopo lo show all'Arena di Verona, sono ufficiali i nuovi Concerti di Antonello Venditti nel 2019 per Sotto il segno dei pesci. Dopo le due date al Palalottomatica di Roma, l'artista ha ora reso noti i nuovi appuntamenti con il tour che continuerà nei primi mesi del prossimo anno. I biglietti per assistere ai Concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle ore 16 del 2 ottobre. Sarà possibile acquistare ...

I Thegiornalisti saranno in tour anche nel 2019 : ecco le date dei Concerti : Il Love tour continua...

Biglietti in prevendita per il tour dei Maneskin : nuovi Concerti a marzo 2019 : Il tour dei Maneskin continua anche nel 2019. Dopo i sold out registrati con le date in programma per il 2018, la band di X Factor annuncia una lista di nuovi appuntamenti dal vivo che si terranno nel mese di marzo, dall' 8 al 30. Il tour dei Maneskin, nel 2019 partirà da Bologna per proseguire verso Firenze e Fontaneto d’Agogna (No), Venaria Reale (To) e Padova. Il 24 marzo i Maneskin si esibiranno a Milano per un'unica serata al Fabrique. ...

Wired Next Fest di Firenze - le foto dei Concerti scattate col Huawei P20 Pro : Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei ...

Claudio Baglioni Al Centro Tour - nuove disponibilità per i biglietti dei Concerti di Firenze e Milano : I concerti nelle arene indoor arrivano a qualche settimana dal successo ottenuto all'Arena di Verona, con i tre spettacoli del 14/15/16 settembre, e la diretta del 15 settembre trasmessa su Rai1 in ...

I Måneskin saranno in tour anche nel 2019 : ecco le date dei nuovi Concerti : Hai già ascoltato il nuovo singolo "Torna a casa"?

Christina Aguilera è tornata in tour! Ecco la scaletta dei Concerti : Ce n'è per tutti i gusti

Ed Sheeran live in Italia : ecco i prezzi dei biglietti per i Concerti : Quanto manca a giugno?

Anche Nina Zilli tra gli ospiti dei Concerti di J-Ax al Fabrique di Milano - aggiunta la data 10 già sold out : Gli ospiti dei concerti di J-Ax al Fabrique di Milano aumentano. A qualche giorno dall'apertura delle prevendite per la decima data, l'artista di Il bello di essere brutti annuncia la presenza di Nina Zilli tra gli amici che avranno il piacere di festeggiare con lui i suoi primi 25 anni di carriera. Sono quindi 10 le date con le quali Alessandro Aleotti celebrerà questi lunghi anni in compagnia del pubblico, con un piccolo assaggio di ...

"Trio con Brio" : proseguono a Loano i Concerti dei Turchini : ... la rassegna musicale organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Sabato 22 settembre alle 21 nell'oratorio ...