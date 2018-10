Con chi si sposerà la Csu? Qualche indizio sul “partito del popolo”

Pechino Express 2018 - quarta tappa/ Concorrenti e diretta : chi sarà eliminato? : diretta della quarta tappa di Pechino Express 2018: Concorrenti, chi sarà eliminato? La puntata sarà divisa tra missioni in Marocco e Tanzania, vedremo chi riuscirà invece a stupire.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:40:00 GMT)

#PechinoExpress 7 – Quarta puntata del 11/10/2018. Prosegue l’Avventura in Africa Con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Quarta puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La terza puntata ha totalizzato 1.517.000 spettatori e uno share del 7,29%. PECHINO EXPRESS 7 ...

VIDEO Paola Egonu manda Evgeniya Startseva all’ospedale! Schiacciata da ko Contro la russa - colpo violentissimo : Paola Egonu ha mandato all’ospedale Evgenya Startseva! Ovviamente involontariamente: l’opposto dell’Italia ha scaraventato una Schiacciata potentissima sul finale del quarto set della sfida alla Russia valida per i Mondiali 2018. La Panterona da vera indemoniata ha colpito la palleggiatrice avversaria con una furia inaudita e la regista russa è letteralmente andata al tappeto tanto che è stata portata in ospedale per degli ...

Rating Italia - cosa rischiamo Con il declassamento del debito pubblico? : L’avvertimento di Fitch, giunto nella serata di mercoledì, non è il giudizio definitivo ma un segnale nei confronti dell’Italia. Ecco il calendario dei giudizi delle varie agenzie e i rischi per i risparmiatori

Italia-Ucraina - Bernardeschi : 'Grande calcio ma poca Concretezza' : Pareggio che sta stretto all'Italia, per quanto espresso nella gara contro l'Ucraina, specialmente dopo un ottimo primo tempo. Eppure, il gol del momentaneo vantaggio è arrivato nel secondo tempo, su ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio per l’alluvione tra Ogliastra e Cagliaritano : 300mm di pioggia - e Continuerà per altre 24 ore. “Non uscite di casa” [LIVE] : 1/9 ...

Roma - da Pastore a Schick : la sosta può aiutare gli sContenti : Sono 6 i giocatori che hanno raccolto un minutaggio scadente: oltre al Flaco e al ceco spiccano Cristante e i giovani finora molto deludenti

Italia-Ucraina - Bernardeschi : “Meritavamo di più ma mancata Concretezza” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Italia-Ucraina, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio in amichevole: “Dispiace non aver vinto nel primo tempo le palle gol nitide sono state tante mentre loro hanno segnato alla prima occasione”. Italia-Ucraina, Bernardeschi: “Grande Italia ma manca concretezza” Bernardeschi ...

Aida Nizar si scaglia duramente Contro Fabrizio Corona : 'Vergognati - mi fai schifo' : Aida Nizar, la show girl spagnola che quest'anno abbiamo visto come concorrente al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso, si è scagliata duramente contro Fabrizio Corona ed ha lanciato velenose frecciatine social che non sono passate per niente inosservate. La vulcanica Aida ha attaccato duramente l'ex re dei paparazzi, molto probabilmente per la fine della sua storia d'amore con Silvia Provvedi e per il modo in cui ha lasciato la ragazza, ...

Rating - Fitch boccia la manovra e minaccia : 'A rischio i Conti dell'Italia' : Non solo Moody's. Ora anche Fitch boccia la manovra e minaccia esplicitamente di abbassare il Rating dei titoli di Stato Italiani. L'agenzia lo fa in una durissima nota, in cui spiega come 'i nuovi ...

Def - Di Maio : “Fitch? Bene essere bocciati da chi ha promosso governi precedenti. Noi Controtendenza” : I dubbi di Fitch sul Def? “Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa che stiamo andando in controtendenza rispetto alle ideologie economiche in cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby e potentati economici”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia per gli ...

Per cementare le misure Conte chiama a raccolta i capi delle aziende statali : Il premier ha convocato un vertice con i manager che guidano le maggiori società partecipate dallo Stato con l'obiettivo di mobilitarle e coinvolgerle nel corposo piano di investimenti previsto dalla ...

Il governo chiede aiuto alle partecipate : investite sulla crescita. La risposta : sì Con tanto scetticismo : Non solo i risparmiatori. Anche le partecipate statali sono nel mirino del governo in affannosa ricerca di sostegno per giustificare i generosi numeri della manovra economica sulla crescita (+1,5 per cento l'anno prossimo). E così, dopo l'appello di Matteo Salvini ieri ("Se si alza lo spread, ci aiuteranno gli italiani"), oggi a Palazzo Chigi c'è mezzo governo a ricevere i vertici di Cassa depositi e prestiti, Enel, Eni, Terna, ...

Italia-Ucraina 0-0 La Diretta Mancini si affida al tridente Con Chiesa - Bernardeschi e Insigne : Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare...