Comunicato del Real Madrid | ' Nessuna pressione su Cristiano Ronaldo'

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : il Comunicato importante con le zone a rischio : Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo...

Grande Fratello Vip 2018 - il Comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza ...

Grande Fratello Vip 2018 - il Comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : di Ida Di Grazia comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in coffessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare ...

Ripescaggi Serie B - ecco il Comunicato a sorpresa sulla sentenza del Tar : La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in Serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia. Figc e Lega B avevano formalmente ...

Comunicato sindacale – Solidarietà ai lavoratori del gruppo Gedi e delle testate in crisi : Quando giornali e siti di informazione chiudono, dichiarano esuberi o sono costretti a contratti di Solidarietà, a rimetterci non sono solo i giornalisti ma anche il pluralismo e quindi la democrazia. Il mercato editoriale e quello pubblicitario vivono situazioni di estrema difficoltà, connesse anche alle trasformazioni tecnologiche e al peso dei colossi della rete e dei trust televisivi, che un vicepremier e ministro del Lavoro senz’altro ...

Terremoto Sicilia : ecco il Comunicato dell'INGV con le possibili origini del sisma : L'Ingv ha pubblicato un articolo sul Terremoto avvenuto questa notte nella Sicilia orientale, analizzando anche le possibili origini del sisma. ecco il comunicato pubblicato su...

Ospedale San Marco Grottaglie - "Tra un Comunicato e l'altro dell'Asl continuano a smantellare la sanità ionica" : "Quello che è successo – continua Vico - è da politica della prima Repubblica. Avanti ieri si comunica una chiusura , ortopedia e ambulatori vari, , poi con un'altra nota si dichiara di rettificare ...

Figc : Moratti non sarà presidente - l’ex patron dell’Inter ha Comunicato la scelta ad Agnelli : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l’offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l’ex proprietario dell’Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l’idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione ...

Naby Keita – Il Comunicato ufficiale del Liverpool spaventa i tifosi : “non si sa quando il centrocampista verrà dimesso dall’ospedale” : Naby Keita non sarà dimesso per ora dall’ospedale di Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni del calciatore del Liverpool nel comunicato ufficiale del sito della squadra inglese Naby Keita è stato sostituito ieri durante la partita tra Napoli e Liverpool per un malore. Il calciatore ha allertato tutti, quando ha richiamato l’attenzione dello staff medico a bordo campo per essere trasportato fuori dal terreno di gioco in ...

Antonio Ricci tuona contro Rai2 : un Comunicato degno del Minculpop : Antonio Ricci Botta e risposta. Arriva la replica di Antonio Ricci al comunicato di Rai2 sulla querelle odierna tra il direttore di rete e il papà di Striscia la Notizia, “non autorizzato” a prender parte ad una trasmissione in ricordo di Enzo Trapani. Ecco il testo del comunicato: Rai2 ha risposto ad Antonio Ricci, che svelava come il direttore Andrea Fabiano avesse bloccato una sua intervista, con un inquietante comunicato ...

Folgore Caratese - Comunicato in mattinata il nome dell'allenatore che prenderà il posto di Sandro Siciliano : Sandro Siciliano, ormai ex tecnico del Folgore Caratese, è stato esonerato dopo ben 47 gare ufficiali a causa di mancanza di gioco e di idee. Una lacuna che ha portato scarsi risultati e che non ha ...

AgId lancia #ComunicaItalia - piattaforma dedicata ai Comunicatori della P.a. per promuovere i servizi digitali : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca PRESENTAZIONE PROGETTO SISTEMA INCHUBATORI D'IMPRESA 4 giorni ago ASCOLTA RADIO ...

Diffuse falsità su tagli e ridimensionamenti - Huffpost è in ottima salute. Il Comunicato del Cdr : Replica a notizie su siti dall'evidente connotazione politica e in chiara malafede: la testata si appresta a chiudere il bilancio in positivo per il terzo anno

Diffuse falsità su tagli e ridimensionamenti - Huffpost è in ottima salute. Il Comunicato del Cdr : Comunicato del Comitato di redazione di Huffpost Italia:In un periodo storico in cui è sempre più difficile distinguere tra notizie, mezze verità e fake news, occorre rispondere in maniera decisa ad alcuni notizie apparse su siti dall'evidente connotazione politica e in chiara malafede riguardanti un presunto stato di difficoltà economica della nostra testata, che addirittura sarebbe latore di una prossima ...