Coming out | dirlo ai tuoi genitori sarà orribile Ma anche la cosa più bella che farai

Coming out day - gli omosessuali in divisa denunciano : "Censurati dal ministero - vietate le foto per la campagna web" : Polis Aperta: "Il ministero ha negato l'autorizzazione per l'utilizzo dei simboli. solo una delle tre immagini per la giornata mondiale della rivendicazione della proprià identità sessuale"

#LoveIsLove : un hashtag per celebrare la giornata mondiale del Coming Out : La ricorrenza, già festeggiata in molti Paesi nel mondo, diventa protagonista anche sui social network, diventati in molti casi il primo posto dove confrontarsi e sostenersi a vicenda.

Coming out Day - raccontateci le vostre storie : Facciamo Coming out. Facciamolo sempre ma facciamolo soprattutto oggi, 11 ottobre, giornata in cui in molti Paesi del mondo si ...

Dopo 4 anni di matrimonio ho fatto Coming out - rivelando a mia moglie d’esser transessuale : Questo blog è stato pubblicato per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Stefano PitrelliGalen Mitchell e Laura Groenjes Mitchell s'incontrarono nel 2005, da matricole, in un piccolo istituto d'arti liberali del Minnesota. Erano seduti allo stesso tavolo della mensa quando Laura fece caso al fatto che Galen indossava la t-shirt di un gruppo semi-sconosciuto che le piaceva. Tornata a casa, cercò Galen su ...

Tadd Fujikawa - il primo golfista a fare Coming out : «Basta suicidi» : Shawn BarberJason CollinsGareth ThomasAnton HysenBillie Jean KingMartina NavratilovaGreg LouganisJustin FashanuOrlando CruzJohn AmaechiSteven Davies David TestoJohnny WeirMichael SamBrian BoitanoThomas Hitzlsperger Abby WambachJohn FennellRobbie RogersCasey StoneyAmelie MauresmoTom DaleyIan ThorpeGus KenworthyDarren YoungMark FosterTadd FujikawaHole-in-one. Significa andare in buca con un colpo solo, che nel golf è una vera rarità. Tadd ...

Il coraggio di fare 'Coming out' contro il calcio degli ipocriti : Oggi i tempi sono cambiati, ma non per il mondo del calcio dove il concetto di machismo e di maschilismo preclude ogni possibile forma di 'coming out' da parte di chi avrebbe il sacrosanto diritto di ...