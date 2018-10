Colpo di scena al processo Cucchi | carabiniere imputato ammette il pestaggio e chiama in

Stefano Cucchi - Colpo di scena al processo. Carbiniere conferma pestaggio e accusa i colleghi : colpo di scena oggi alla nuova udienza davanti alla Corte d’Assise del processo sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga dai carabinieri che, secondo la Procura, lo hanno massacrato di botte. Francesco Tedesco, uno dei cinque militari imputati avrebbe confessato quanto successo durante e dopo ...

Il commento di Borghi sul Colpo di scena al processo Cucchi. "La giustizia è lenta - ma arriva per tutti" : "La giustizia è lenta, ma arriva per tutti". Alessandro Borghi commenta con queste parole il colpo di scena avvenuto nel corso del processo Cucchi: un carabiniere imputato accusa i colleghi di aver pestato Stefano. In un post apparso in una storia Instagram, l'attore ha postato uno screenshot di un articolo del Corriere della sera che dava la notizia, aggiungendo un commento sull'immagine. Borghi è il protagonista del film Sulla ...

Caso Cucchi - Colpo di scena in aula. Carabiniere imputato accusa due colleghi di pestaggio : Francesco Tedesco in una denuncia ricostruisce quella notte e chiama in causa due coimputati. Il suo avvocato: "Un riscatto per lui e per l'Arma"

Colpo di scena nel processo Cucchi : Roma, 11 ott., askanews, - I carabinieri sapevano quanto accaduto a Stefano Cucchi. Uno dei militari dell'Arma sotto accusa nel processo bis, Francesco Tedesco, in tre diversi interrogatori ha ...

Colpo di scena al processo Cucchi - un carabiniere imputato accusa i colleghi : "Lo avete pestato voi" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Il pm Giovanni Musarò ha reso noto un'attività integrativa di indagine dopo che uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio."processo Cucchi. Uduenza odierna ore 11.21 Il muro ...

GF Vip - Colpo di scena : la compagna di Maurizio Battista è incinta? : A lanciare i sospetti sono Walter Nudo e Andrea Mainardi: "Lei si è toccata la pancia quando è arrivata in casa per fargli...

Taranto - padre lancia la figlia dal balcone. Colpo di scena : il legale si rifiuta di difenderlo : È previsto per le 9 di questa mattina, nel carcere di Taranto dove è rinchiuso da domenica sera, l'interrogatorio di garanzia del 49enne tarantino che ha gettato dalla finestra la...

Sossio e Ursula - è successo. Al falò di Temptation è vero Colpo di scena : Ultimo giro di boa per Temptation Island. Sull’isola delle tentazioni succede di tutto. Parole grosse, liti e un fiume di parole usate spesso fuori luogo. Il risultato è stato impietoso. Tre coppie su tre hanno deciso di dirsi addio. Per Patrick Baldassarri e Valeria Marini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Alessandra Golastra e Andrea Zenga, il viaggio nei sentimenti termina con una rottura, nessuna delle tre coppie lascia il falò definitivo ...

Omicidio Sarah Scazzi - l’ultimo Colpo di scena. La decisone su Sabrina Misseri : Sabrina Misseri, la giovane condannata all’ergastolo per l’Omicidio della cugina Sarah Scazzi, avvenuto nell’agosto del 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto, in Puglia, non potrà usufruire dei permessi premio. Lo ha detto Franco Coppi, avvocato della Misseri, in un’intervista su Rai1 rilasciata a ‘’Storie Italiane’’ di Eleonora Daniele. ‘’I permessi premio non arriveranno – ha spiegato Coppi – . Non sono maturati ancora i dieci ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi e Lorenzo di nuovo rivali - Colpo di scena : anticipazioni Uomini e Donne, triangolo amoroso: Luigi, Lorenzo e Giulia Questa Domenica pomeriggio, 7 Ottobre 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di tutto, Maria De Filippi ha parlato dei troni di Luigi e Lorenzo. Nella precedente registrazione, Riccardi ha confessato di essere molto attratto da una […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luigi e Lorenzo di nuovo rivali, colpo di ...

F1 - Colpo di scena in casa Ferrari in vista del Gp di Suzuka : cambia la livrea della SF71-H [VIDEO] : In occasione del Gp del Giappone, la Ferrari ha deciso di modificare la colorazione della livrea per motivi di sponsor La Ferrari prepara una grande sorpresa in vista del Gp di Giappone, in programma in questo week-end sul circuito di Suzuka. Il team di Maranello modificherà la livrea della SF71-H, aggiungendo sprazzi di bianco sul cofano motore, barge board e l’alettone posteriore. Il motivo è riconducibile alla sponsorizzazione con ...

F1 - Colpo di scena nel circus : arrestato a Sochi per corruzione il padre di Markelov : Una notizia sorprendente sconvolge il paddock di Formula 1, il padre del pilota russo Markelov è stato arrestato per tangenti miliardarie Un fulmine a ciel sereno, che scuote il paddock di Formula 1 alla vigilia del Gp del Giappone. Le autorità russe hanno infatti arrestato Valery Markelov, padre del pilota di F2 Artem in lizza per il sedile della Williams nel 2019. photo4/Lapresse L’accusa è di corruzione e pagamento di tangenti ...

Inter-Marotta - arriva un sorprendente Colpo di scena : ... e i due portoghese, Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo , considerati i miglriori interpreti al mondo del proprio ruolo.

Uomini e Donne - Gemma Galgani e il Colpo di scena in studio : tra i corteggiatori si ritrova Giorgio : 'Volto nuovo ma un nome che già conosci' così si presenta il nuovo cavaliere alla corte di Gemma Galgani . Nella puntata odierna di Uomini e Donne , di lunedì 1 ottobre, è arrivato Giorgio e, ...