Colorazione Twilight di Huawei Mate 20 | ecco la foto rendering

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Vi siete sempre chiesti come sarebbe stato il nuovo20 nella speciale? L'ultimo render ce lo mostra in tutta la sua bellezza (potete ammirarlo a fine articolo). Il dispositivo, come ormai sappiamo, disporrà di uno schermo LCD da 6.5 pollici, solcato in alto da un piccolo notch al cui interno confluiranno lacamera anteriore ed il sensore di prossimità. Il produttore ha confermato l'innesto del processore Kirin 980, con una grande varietà di configurazioni (a partire da 4GB di RAM e 64GB di storage e fino a 8GB di RAM e 512GB di memoria interna).Indipendentemente dalla scelta,10 presenterà una batteria da 4000 mAh, e sarà equipaggiato, lato software, da Android 9.0 con EMUI 9.0. Come successo con il P20 Pro, ci si aspetta grande attenzione per il compartografico posteriore, che dovrebbe includere un sensore principale da 20MP, un ...