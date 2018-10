Collisione tra navi al largo della Corsica | condizioni meteomarine in peggioramento | la

Collisione tra navi al largo della Corsica : sul Santuario dei Cetacei “incombe una catastrofe ecologica” : “Ci domandiamo quali provvedimenti si stiano attuando a causa della catastrofe ecologica che incombe nell’area del Santuario dei Cetacei a ridosso dell’area marina protetta al largo delle coste liguri, a seguito dell’incidente avvenuto circa 28 km a nord ovest di Capo Corso, dove la portacontainer cipriota Cls Virginia sta riversando una marea nera di petrolio, mettendo seriamente a repentaglio l’ecosistema ...

Collisione tra navi nel Santuario dei Cetacei : ecco le immagini satellitari che “mostrano la contaminazione da idrocarburi - si estende per oltre 100 km²” : 1/6 ...

Collisione tra navi al largo della Corsica - ISPRA : col maltempo maggiore rischio inquinamento : In riferimento alla Collisione avvenuta tra due navi al largo dell Corsica, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) precisa che “le imbarcazioni coinvolte nell’incidente al momento sono all’ancora su di un fondale di 50 metri ad una distanza di circa 18 miglia nautiche dall’isola di Capraia e 20,5 miglia nautiche dall’isola di Gorgona, siti di particolare rilevanza ambientale. ...

Mar Tirreno - Collisione tra due navi tra Corsica e Capraia : chiazza di petrolio lunga 20 chilometri. Le immagini : La macchia di petrolio formatasi nel mar Tirreno dopo la collisione di sabato scorso tra due navi è stata fotografata dallo spazio dal satellite Sentinel 1A. Quest’ultimo fa parte, con Sentinel-1B, della costellazione europea Copernicus, condotta da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea. La motonave tunisina Ulisse, che trasportava autocarri e automobili, si è scontrata con la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : la chiazza di petrolio è visibile dallo spazio [FOTO] : Fotografata dallo spazio la macchia di petrolio formatasi nel Mar Tirreno, al largo della Corsica, a seguito della Collisione di sabato scorso tra due navi: lo scatto è stato catturato dal satellite Sentinel 1A, parte della costellazione europea Copernicus, condotta da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. L’incidente ha coinvolto una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS ...

Collisione tra navi in Corsica - Francia : 'Onda nera sotto controllo' - : Dopo la fuga di carburante seguita all' incidente tra le due imbarcazioni al largo dell'isola , il ministro francese per la Transizione ecologica rassicura sul contenimento del danno abientale. Anche ...

Collisione tra navi al largo della Corsica - Greenpeace : tutelare il Santuario dei cetacei : “Le nostre preoccupazioni si sono avverate: un altro incidente incredibile tra imbarcazioni che dovrebbero esser dotate delle migliori tecnologie e in condizioni meteorologiche assolutamente ideali. In attesa dei risultati dell’indagine che deve accertare le responsabilità, ora possiamo solo sperare che le delicatissime procedure per disincastrare le due navi riescano ad evitare ulteriori dispersioni di combustibile in mare e, ...

Corsica - Collisione tra navi : in mare chiazza di carburante di 10 km quadrati : La collisione - Secondo quanto riferito dalla capitaneria di Genova, la collisione è avvenuta tra la motonave tunisina Ulisse, che trasporta camion e auto, e la motonave portacontainer Cls Virginia, ...

Collisione tra due navi : chiazza di 10 chilometri quadrati - scatta allarme inquinamento : Continuano al largo della Corsica le operazioni di contenimento e bonifica. Al lavoro le autorità francesi e italiane...

Collisione tra due navi - è allarme ambientale : in mare una chiazza di carburante di 10 kmq : La fuoriuscita di carburante in seguito alla Collisione tra due navi al largo della Corsica ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana, la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, avrebbe perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 metri cubi di ‘fuel oil’. Sono in corso, ...

Corsica - Collisione tra navi : in mare chiazza di carburante di 10 kmq : Allarme inquinamento in mare al largo della Corsica a causa della collisione tra due navi avvenuta domenica mattina a circa 14 miglia da Capo Corso. Secondo la Guardia Costiera italiana, la nave ...

Collisione nel Tirreno tra due mercantili. Paura disastro ambientale nel santuario dei cetacei : Collisione tra due grosse navi mercantili nelle acque a nord della Corsica . L'incidente è avvenuto all'alba di stamattina nel bel mezzo del santuario dei cetacei . La Collisione non ha causato ...

Collisione tra due navi al largo della Corsica : allarme inquinamento - : L'incidente è avvenuto in acque territoriali francesi tra un'imbarcazione tunisina che trasporta auto e camion e una portacontainer cipriota e ha provocato la fuoriuscita di carburante da una delle ...