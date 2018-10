Clan Spada | sequestrati beni a 5 membri della famiglia per 19 milioni di euro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nuovo colpo al. La Guardia di Finanza di Roma in queste ore sta sequestrando idi cinque componentiper un valore complessivo di 19di. A dare il via all’operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafiaCapitale, i decreti di sequestro diemessi dal Tribunale. “Grazie. Notizie come questa fanno cominciare bene la giornata” ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Pochi giorni fa la polizia di Roma aveva sgomberato una casa popolare occupata da mogli e figli di Silvano, un esponente delmafioso arrestato nell’operazione “Eclissi” che nel gennaio scorso ha messo in manette 32cosca. L'articoloa 5per 19diproviene da Il Fatto Quotidiano.