Claire Holt incinta dopo il drammatico aborto | l’attrice al settimo cielo

: RT @LaCapaRouja: Claire Holt ha vissuto le esperienze peggiori nell’ambito della gravidanza ed ora è incinta del marito. Niente, lo dico co… - akissbeforealie : RT @LaCapaRouja: Claire Holt ha vissuto le esperienze peggiori nell’ambito della gravidanza ed ora è incinta del marito. Niente, lo dico co… - keepfaithbaby : RT @sharmdario: Claire Holt aka Rebekah Mikaelson è incinta, sta per diventare mamma, piango #TheOriginals - FedePiper91 : C'è Claire Holt in tendenza. Sono contentissima per lei. Lo meritava dopo ciò che le è accaduto. Che bella notizi… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018): l’annuncio dell’attrice su Instagram Cicogna in arrivo per! La Rebekah Mikaelson di The Originals e The Vampire Diaries ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino. L’attrice ha dato la notizia pubblicando un tenero scatto insieme al marito Andrew Joblon, l’agente immobiliare sposato la scorsa estate, e il loro … L'articoloil: l’attrice alproviene da Gossip e Tv.