Città della Scienza | l' I I S Cicerone di Sala Consilina partecipa a STEAM 2018 3

Festival della partecipazione : L'Aquila chiama - la cittadinanza si attiva : Nella città simbolo delle terre terremotate, dall'11 al 14 ottobre, la nuova 'fabbrica delle idee' per una nuova partecipazione civica. Oltre 50 eventi negli spazi pubblici tra conferenze, laboratori, dibattiti, musica

Cambia Città per lavoro e scompare : il mistero di Valentino Loi e l'appello della sorella : "Nessuna segnalazione utile dopo la sua scomparsa. Valentino, fatti sentire", ci racconta la sorella Roberta in preda alla...

3 Giorni per la scuola - si parte oggi a Città della Scienza : Da oggi al 12 ottobre a Città della Scienza la 3 Giorni per la scuola-STEAM 2018: il principale evento in Italia sulla didattica innovativa nella scuola

Torino - addio ad Anna “la pazza” : la nonna-ballerina presenza storica della vita cittadina : Spesso capitava di incrociarla per le strade del capoluogo piemontese mentre ballava da sola. Ma non c'era manifestazione studentesca o corteo del 1° Maggio, festa in piazza al quale la vecchina non partecipasse. Un video che la ritraeva era stato anche ripreso dal rapper P. Diddy, facendole superare i confini della notorietà locale.Continua a leggere

Catania : notte all'addiaccio per i cittadini Biancavilla dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter : PRIMAPRESS, - Catania - La preoccupazione di altre scosse dopo quelle registrate ieri sera hanno fatto dormire nelle auto la popolazione di Biancavilla dove l'Istituto nazionale di Geofisica e ...

Dl Genova : abitanti e negozianti della zona rossa pronti a bloccare la Città : La popolazione dà un mese di tempo al governo per cambiare il provvedimento. Il gip decide di riaprire Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi -

Bulgaria - arrestato un cittadino romeno con passaporto moldavo per l’omicidio della giornalista Marinova : Un cittadino romeno con passaporto della Moldova è stato arrestato in Bulgaria per l’uccisione della giornalista Viktoria Marinova, trovata morta a Ruse, domenica 7 ottobre, sulle rive del Danubio. A riferirlo è la radio di Stato che cita fonti del ministero dell’Interno, specificando che non è ancora arrivata una conferma ufficiale. La 3oenne che conduceva il programma Detector sulla televisione locale Tvn, è stata picchiata, ...

Napoli - a Città della Scienza tutto pronto per Steam : presentati i progetti di Noesi Evolution : Focus dell'edizione 2018: le discipline Steam Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Da più di un decennio è evidente uno scollamento tra il mondo dell'educazione e quello del lavoro: il ...

“Basta bugie sul ponte o blocchiamo la Città” - l’ultimatum della piazza : I crocieristi russi diretti all’Acquario alzano d’istinto lo smartphone. E riprendono a prescindere questa sequenza di striscioni con il disegno d’un ponte stilizzato, che si muovono dal Porto Antico mentre un uomo mostra i polsi legati e Genova si sfoga per la prima volta dal 14 agosto: «Dal crollo 70 mila persone sono isolate, in manette come se ...

Buon compleanno Officine : gli artigiani della cultura compiono 20 anni. Una Città - una storia e una famiglia : Ha inoltre coprodotto alcuni dei propri spettacoli con altri soggetti toscani, come Teatro Popolare d'Arte e Il Teatro delle Donne. Tra le produzioni e co-produzioni più importanti c'è sicuramente il ...

San Dionigi/ Santo del giorno - il 9 ottobre si celebra il patrono della Città di Parigi : Il 9 ottobre si celebra San Dionigi, Santo del giorno: questi è molto amato a Parigi, città della quale è patrono e dove viene ricordato in questa giornata con diverse manifestazioni.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 04:51:00 GMT)

La misteriosa scomparsa della Città di Ashley : la bufala costruita intorno ad una Città inesistente : Visto che i vari terremoti che avrebbero distrutto Ashley dovrebbero- secondo la storia- aver avuto una magnitudo compresa tra 7.5 e 7.9 gradi , non si capisce come nessuna cronaca abbia registrato ...