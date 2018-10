Citroen | una moto speciale per celebrare i 70 anni della 2CV

Rientro difficile dalle vacanze? Citroen ci aiuta con una nuova ed imperdibile collezione di accessori [FOTO] : Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca Per ritrovare velocemente il ritmo giusto, Citroën ha selezionato una serie di articoli indispensabili e trendy, ispirati all’universo della Marca. Dal prêt-à-porter agli accessori , la gamma di prodotti Citroën Lifestyle, disponibile online su lifestyle. Citroen .com, si arricchisce della nuova ...

Citroën - Una C3 d'artista al Salone di Parigi - poi venduta in 99 esemplari : La Citroën ha svelato una nuova serie speciale della C3 che farà il suo debutto in pubblico al Salone di Parigi. Si tratta della C3 JCC+, realizzata in collaborazione con il designer Jean-Charles de Castelbajac, già autore della E-Mehari Art Car. La C3 JCC+ sarà disponibile sul mercato francese a novembre in 99 esemplari numerati e sarà venduta esclusivamente online, mentre non sono ancora note le intenzioni della Citroën circa l'eventuale ...