romadailynews

: Cioffredi: Operazione Apogeo ha colpito al cuore il clan Spada: Roma – “Con l’Operazione… - romadailynews : Cioffredi: Operazione Apogeo ha colpito al cuore il clan Spada: Roma – “Con l’Operazione… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – “Con l’, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 19 milioni di euro, si colpisce alil potere criminale del. Esprimiamo ancora una volta gratitudine e sostegno alla Procura di Roma, alla Direzione Distrettuale Antimafia, al Tribunale delle Misure di Prevenzione e alla Guardia di Finanza di Roma per questatanto complessa quanto incisiva. L’entita’ del sequestro e la qualita’ indicano quanto robusto sia il livello di inquinamento nell’economia legale da parte delma anche la capacita’, attraverso le associazioni sportive e le palestre, di creare consenso sociale attorno alla loro attivita’ criminale”. “Questo elemento non puo’ non interrogare tutte le Istituzioni, le associazioni di impresa, il terzo settore sulla necessita’ di non delegare ...