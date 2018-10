Cinque anni fa moriva l' ultimo boia delle Fosse Ardeatine

QuarantaCinque laureati in tre anni. E il primo impiego arriva subito : ... auguriamo un buon percorso a chi inizia il secondo anno e un buon futuro a chi inizia il terzo anno e si trova alle soglie del mondo del lavoro". Mercoledì 10 ottobre 2018 alle 11:10:36

Giovanni Malagò eletto membro del CIO - è il 22° italiano ad entrare nel gotha dei Cinque cerchi : Dall’Argentina all’Italia non corre soltanto il filo della questione legata alla candidatura di Milano e Cortina per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ce n’è anche un’altra che riguarda Giovanni Malagò. A Buenos Aires, l’attuale presidente del CONI è stato infatti eletto membro del Comitato Olimpico Internazionale a titolo individuale. Durante la Sessione del CIO numero 133, in corso proprio nella capitale ...

CinquantaCinque anni fa la tragedia del Vajont : Cinquantacinque anni fa la tragedia del Vajont , che si inghiottì 19.17 vite. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dalle pendici settentrionali del monte Toc si staccò una frana che crollò sul ...

Pace fiscale - si potranno rottamare le cartelle col Fisco in dieci rate per Cinque anni : Prime indiscrezioni sul decreto fiscale del governo Conte: ci saranno cinque anni di tempo per sanare le cartelle delle Agenzie delle Entrate e si potrà ottenere un pagamento in dieci rate. Al provvedimento potranno accedere anche i "sospetti evasori", ovvero coloro che hanno ricevuto un accertamento della Guardia di Finanza.Continua a leggere

Pace fiscale - rate in Cinque anni per «rottamare» le cartelle : Nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio compaiono i primi dettagli della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle «controversie tributarie». Ancora tutta da scrivere e definire, invece, la «Flat tax-dichiarazione integrativa»...

Cinque anni e dieci rate - come fare pace con il fisco : Nuova rottamazione delle cartelle e definizione agevolata per le liti pendenti con l'Erario. Ecco alcune delle misure contenute nell'ultima bozza dello schema di decreto fiscale collegato alla manovra ...

Giancarlo Galan - due anni e Cinque mesi al carabiniere che gli dava le soffiate : “Lo avvertì di un’indagine a suo carico” : La tela del ragno. Quando Giancarlo Galan era governatore del Veneto e l’uomo politico più potente per una quindicina d’anni riceveva soffiate perfino dai Carabinieri. E non da un carabiniere qualunque, ma addirittura da Franco Cappadona, per 25 anni comandante del nucleo di polizia giudiziaria in Procura, competente per i reati contro la pubblia amministrazione, che era stato praticamente il braccio investigativo di Pietro ...

'Reddito' a Cinque milioni di italiani Di Maio : 'Ai furbi 6 anni di carcere' : Allo stesso modo 'non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese, - ha insistito - è esattamente il contrario'. Il Movimento difende però la sua creatura, ...

Cinque anni di MotoriNoLimits : e la corsa continua! : Era il 4 ottobre 2013 quando verso le 15.30 pigiavamo un bottone e magicamente MotoriNoLimits era online, visibile a tutti. Una settimana dalla decisione alla pubblicazione, giorno e notte, tra attacchi d’ansia e di panico, cambi di idea, rifacimenti e pianti. Quel momento per me sarà sempre speciale, con i miei alle spalle che aspettavano […] L'articolo Cinque anni di MotoriNoLimits: e la corsa continua! sembra essere il primo su ...

Mission Winnow - la Ferrari gioca la carta dell'innovazione nella tradizione con Philip Morris. QuarantaCinque anni di partenership : ... condividendo il nostro orgoglio per la trasformazione ottenuta dai dipendenti di PMI, oltre alla nostra dedizione verso una scienza e un'innovazione rigorosa che possano condurci verso un futuro ...

Il selfie uccide : 259 morti negli ultimi sei anni. «Quattro vittime su Cinque erano giovanissimi» : Silvia e Giorgio, orgoglio tricolore: due italiani nella classifica dei migliori scienziati al mondo La ricerca dell'All India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi elenca 259 selfie mortali ...

Cinque anni fa Lampedusa - il naufragio che forse non ci ha cambiati abbastanza : Il 3 ottobre è il giorno della memoria e non solo per Lampedusa, teatro Cinque anni fa del naufragio in cui morirono 368 migranti. Almeno venti i dispersi; i superstiti furono 155, di cui 41 minori, quasi tutti non accompagnati. Il barcone era a mezzo miglio dall'isola, a un soffio dalla salvezza, quando un incendio acceso a bordo a mo' di segnalazione per chiedere aiuto, lo fece colare a picco. Si parlò allora della ...

Vera Gemma a Storie Italiane/ Video - Cinque anni fa moriva Giuliano : "Un giorno ci ritroveremo e..." : Vera Gemma a Storie Italiane in ricordo del padre Giuliano morto cinque anni fa. Davanti allo specchio gli dice quello che non ha avuto il coraggio di dirgli(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Spread vola a 300 - poi torna sotto. Il tasso Btp al top da Cinque anni : ...Luigi Di Maio ha legato l'innalzamento del differenziale alle dichiarazioni di vari esponenti della commissione europea che hanno criticato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ...