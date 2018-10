Cina emette bond in dollari | prove tecniche di ' opzione nucleare'

wallstreetitalia

: RT @ETicaNews: La seconda banca più grande #Cina - China Construction Bank Corporation - ha emesso 1 mld di euro di #greenbonds sulla Bors… - ylenia_est : RT @ETicaNews: La seconda banca più grande #Cina - China Construction Bank Corporation - ha emesso 1 mld di euro di #greenbonds sulla Bors… - ETicaNews : La seconda banca più grande #Cina - China Construction Bank Corporation - ha emesso 1 mld di euro di #greenbonds s… - Chini_Francesco : RT @gzibordi: Ad es la Cina come finanzia i deficit ? Le banche sono pubbliche e fanno prestiti diretti ai governi locali e alle aziende di… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Setser, ricercatore per l'economia internazionale presso il Council on Foreign Relations, 'ho spesso detto che gli Stati Uniti detengono in fin dei conti le carte migliori: la Fed è l'unico attore al ...