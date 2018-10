Ciclismo | tutto pronto per la Granfondo Campagnolo a Roma | percorso di 118 km

Mondiali Ciclismo 2018 – Tutti pazzi per la casa sottosopra : tutto sulla Haus steht Kopf [GALLERY] : Cos’è la casa sottosopra di Innsbruck? La Haus steht Kopf che attira tanti spettatori dei Mondiali di ciclismo 2018 Si concluderà domani la rassegna dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: la prova in linea uomini elite porrà fine alla rassegna iridata che ha intrattenuto Tutti gli appassionati delle due ruote in questa settimana di sfide. Sette giorni di spettacolo per le strade austriache, durante i quali in tanti hanno potuto ...

Ciclismo - Mondiali 2018. L’emozione di Tatiana Guderzo : “Avevo voglia di rifarmi e ho dato tutto - lo dovevo a me stessa” : “Sinceramente non lo so cosa ho fatto” ha esordito così Tatiana Guderzo nel post-gara della prova in linea élite femminile, al termine della quale ha conquistato un’importantissima medaglia di bronzo ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Sul traguardo di Innsbruck (Austria), la 34enne azzurra è giunta alle spalle dell’irraggiungibile olandese Anna van der Breggen e dell’australiana Amanda Spratt. La ciclista di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : podio tutto olandese nella cronometro femminile. Annemiek van Vleuten difende il titolo - nona Longo Borghini : L’Olanda monopolizza il podio nella cronometro femminile e scrive la storia ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Per la prima volta una nazione riesce a conquistare tutte e tre le medaglie iridate nella stessa edizione in questa specialità. Oro per Annemiek van Vleuten, che difende il titolo e si impone davanti a Anna van der Breggen e Ellen van Dijk. Van Vleuten ha rispettato il pronostico, andando a dominare questa prova, percorrendo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Gran Bretagna punterà tutto su Simon Yates. E il percorso strizza l’occhio… : La Gran Bretagna sogna in Grande ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). I britannici dopo aver realizzato la storica impresa di conquistare tutti e tre i Grandi giri nella stessa stagione, sono pronti a chiudere in bellezza e conquistare anche il titolo iridato. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Gran Bretagna. Tutta la squadra sarà in supporto di Simon Yates, che ha trionfato alla Vuelta a España e si presenterà ...

Ciclismo - a tutto Moscon : “i pugni li ho presi - non dati. Il Team Sky mi ha un po’ sacrificato. Il Tour? Una vergogna perché…” : Il corridore del Team Sky è tornato a parlare dopo la lunga squalifica, facendo rivelazioni alquanto scottanti La squalifica di cinque settimane, subita per il tentato pugno a Gesbert durante il Tour de France, terminerà domani e permetterà a Gianni Moscon di partecipare sabato alla Agostoni e domenica alla Bernocchi. AFP/LaPresse Il corridore del Team Sky dunque si mette alle spalle un periodo complicato, costellato di critiche e accuse ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Ho raggiunto il livello che volevo e farò di tutto per rimanere al top altri 3 o 4 anni” : Imperatore di Amburgo esagerato? Forse sì ma che momento sta vivendo Elia Viviani! L’appellativo calza a pennello al corridore italiano, a segno per la seconda volta consecutiva nella grande Classica sull’asfalto tedesco. Un 2018 da incorniciare quello di Elia, condito da quindici successi e dagli ottimi risultati ottenuti agli Europei su pista a Glasgow (oro col quartetto e argento nell’omnium). E’ il miglior sprinter ...

Ciclismo : Tutto pronto per Granparadisobike : Le iscrizioni sono possibili sul sito real-time.it o in loco, a Cogne, presso i negozi Ezio Sport e Le Paradis du Sport. La quota di partecipazione è di 30 euro fino a fine mese per poi salire a 35 ...

Ciclismo - Lance Armstrong : “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato” : Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica vista la sua dipendenza da ...

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del Mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...