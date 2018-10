Ciclismo | Nibali e quel gesto che fa commuovere | all’asta la maglia rosa del Giro 2013

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Sto diminuendo il distacco - ma potrei finire il tempo’ : Il finale di stagione di Vincenzo Nibali [VIDEO] si sta rivelando una rincorsa alla condizione atletica giusta per poter essere in grado di correre per la vittoria al Giro di Lombardia. Dopo l’incidente del Tour e la delusione del Mondiale il fuoriclasse siciliano è tornato a correre al Giro dell’Emilia ed oggi ha continuato con la Tre Valli Varesine. Nibali ha mostrato dei chiari progressi, senza però riuscire a lasciare il segno nei momenti ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale - Nibali ci prova - attenzione a Pinot : Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà. Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro ...

Mondiali di Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Un blackout improvviso' : I dubbi della vigilia sono purtroppo emersi in tutta la loro spietata realta' per Vincenzo Nibali [VIDEO]durante la gara dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck. Il fuoriclasse siciliano aveva puntato da tempo su questo obiettivo, visto che dopo tante edizioni favorevoli ai corridori veloci stavolta il tracciato offriva un’opportunita' rara agli scalatori e ai fondisti come lui. L’incidente del Tour de France ha rovinato i piani di Nibali e di ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia 2018 - ecco il roster della Bahrain-Merida pronto a sostenere Vincenzo Nibali : La Bahrain-Merida comunica il roster che sarà protagonista al Giro dell’Emilia 2018, Pozzovivo e Visconti pronti a mettersi al servizio di Nibali Al Giro dell’Emilia 2018, la Bahrain-Merida vuole ottenere un risultato degno di nota. Dopo la partecipazione di Vincenzo Nibali e colleghi ai Mondiali di Ciclismo 2018, è tempo per i corridori della squadra britannica di affrontare la corsa di un giorno. Per sabato 6 ottobre è in ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Ciclismo – La delusione dei Mondiali non frena Nibali : lo Squalo torna in gara sabato : Vincenzo Nibali non ha intenzione di fermarsi: qualche giorno di riposo dopo i Mondiali e si torna a gareggiare. Lo Squalo sabato al Giro dell’Emilia Sono passati solo pochi giorni ancora dalla gara di domenica ai Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck, ma i campioni delle due ruote non hanno intenzione di fermarsi. Tante ancora le corse in programma fino alla fine della stagione 2018 di Ciclismo. Nonostante la delusione per il ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali onora la maglia azzurra sui social : “è sempre un’emozione unica” : Vincenzo Nibali si sfoga sui social all’indomani della sua deludente prova in linea ai Mondiali di Ciclismo 2018 “Vestire la maglia azzurra è sempre un’emozione unica. Grazie ai miei compagni e a tutto lo staff, che con me hanno condiviso questo sogno mondiale. Un grazie di cuore anche a tutti i nostri tifosi per aver creduto in noi e averci sostenuti in ogni istante. #innsbrucktirol2018 @bettiniphoto“. Così ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali non nasconde la sua delusione : “avrei voluto dedicare la vittoria a Scarponi e a mio nonno” : La delusione di Nibali dopo la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: le parole del messinese della Bahrain Merida Alejandro Valverde è il nuovo campione del mondo di ciclismo: Peter Sagan ha voluto incoronare il nuovo re personalmente, cedendogli lo scettro e mettendogli al collo la medaglia d’oro sul podio di Innsbruck. Giornata soddisfacente a metà in casa Italia: Gianni Moscon è stato il miglior ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : 'blackout all'ultimo giro' : Dopo tre Mondiali consecutivi all'attivo, Peter Sagan è perciò stato coStretto a cedere la corona di 'campione del mondo' al caparbio Valverde, che a seguito i durissimi 253 chilometri di sali e ...

Vincenzo Nibali - Mondiali Ciclismo 2018 : “All’improvviso mi si è spenta la luce. Non potevo fare di più” : Maledetto 20 luglio 2018. Dodicesima tappa del Tour de France. Vincenzo Nibali sta dando spettacolo sull’Alpe d’Huez. Sta bene, si mantiene a ruota di Chris Froome. Si vede che scalpita, sta per attaccare. Poi un secondo ed è subito notte. La tracolla della macchina fotografica di un folle tifoso si aggancia al manubrio del siciliano, facendolo cadere rovinosamente a terra. Pianto, dolore, l’arrivo al traguardo con la forza ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali si perde tra le retrovie - lo Squalo dello Stretto spiega : “blackout all’ultimo giro” : Vincenzo Nibali commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’azzurro deluso dal risultato ottenuto Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre Mondiali ...

VIDEO Highlights Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde vince a Innsbruck - Gianni Moscon quinto. Nibali si stacca : Alejandro Valverde ha vinto il Mondiale 2018 di ciclismo riuscendo a coronare il suo sogno iridato a 38 anni. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio in una volata a quattro sul traguardo di Innsbruck, sul durissimo tracciato austriaco è stato l’iberico a fare la differenza al termine di una corsa tiratissima e in cui alla lunga sono saltati fuori i migliori. Alle sue spalle il francese Bardet e l’inatteso canadese Woods, quarto ...