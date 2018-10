Ciclismo | la Androni rimborsa la Trek Segafredo | Sosa può seguire Bernal alla Sky

Blastingnews

: #MilanoTorino – CATTANEO PORTA AD UN PASSO DAL PODIO L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC ALLA MILANO-TORINO… - CiclismoSG : #MilanoTorino – CATTANEO PORTA AD UN PASSO DAL PODIO L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC ALLA MILANO-TORINO… - Cicloweb_it : La classifica della Ciclismo Cup alla vigilia dell’ultima gara: l’Androni vola al Giro 2019 #ciclismocup #ciclismo… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’intrigo di ciclomercato che ha avuto come protagonista il giovane talento colombiano Ivan Ramiroè arrivato al suo epilogo. Lo scalatore lanciato da Gianni Savio era stato annunciatoper la prossima stagione, ma il Team Sky VIDEO è riuscito a far saltare il passaggio e portare il corridore al fianco di Egan. Nell’ingarbugliata vicenda hanno fatto discutere anche i bonus che laaveva gia' ricevuto per liberare il corridore, e che ora dovranno essere restituiti, e un improvviso cambio di manager a gestire gli interessi dinon si fa Ivan Ramiroè uno dei giovani più interessanti emersi nel panorama internazionale delVIDEO in questa stagione. Neanche ventenne è stato lanciato nelprofessionistico ddi Gianni Savio lo scorso anno, segnalato dai procuratori Paolo ...