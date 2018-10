Ciclismo – Gran Piemonte | volata pazzesca di Colbrelli | il corridore italiano trionfa a

Ciclismo - tutto pronto per la Granfondo Campagnolo a Roma - percorso di 118 km : La prossima domenica le strade di Roma saranno invase da cicloamatori, appassionati, tifosi e famiglie per una grande festa di sport e Ciclismo. Andra' in scena la Granfondo Campagnolo, gara riservata ai cicloamatori, ormai famosa anche a livello internazionale. Sara' infatti possibile pedalare sulle strade di Roma con il traffico chiuso godendosi la magia della Capitale. Non solo la gara di domenica 14 ottobre ma molti eventi collaterali ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2018 : Valverde per provare qualcosa da lontano - Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata : ... Fabio Aru , , quest'anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il fascino farà sì che a provarci ci saranno anche alcuni big come lo stesso Aru e il campione del mondo Alejandro ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2018 : Valverde per provare qualcosa da lontano - Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata : Domani si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte, seconda classica del Trittico d’Autunno. Il percorso, del tutto pianeggiante, è lungo 191 km ,con partenza da Racconigi e arrivo a Stupinigi, e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. A differenza dello scorso anno, in cui la gara servì anche a proclamare il campione italiano (Fabio Aru), quest’anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il ...

Ciclismo - al Gran Premio Beghelli trionfa l'olandese Mollema : Bauke Mollema ha vinto in solitaria a Valsamoggia-Monteveglio, piazzando un Gran contropiede del finale. Alle spalle del 31enne della Trek-Segafredo si sono piazzati Barbero, e Belletti. Martedì la ...

Ciclismo - Pozzato : ‘E’ difficile che Moscon riesca a vincere una grande corsa’ : Filippo Pozzato è ormai quasi un ex corridore. Il campione vicentino non vince una corsa da ormai cinque anni e in questa stagione ha partecipato per lo più a gare di secondo, se non terzo, livello, senza peraltro raggiungere nessun risultato apprezzabile. Le parole di Pozzato confermano che ormai la sua lunga carriera, impreziosita dalla vittoria alla Milano Sanremo del 2006, sta andando in archivio. L’ex Campione d’Italia ha rilasciato ...

Ciclismo – Grande affluenza per L’Eroica : previsti 7500 ciclisti - ben 2500 stranieri da 58 paesi diversi : Domani a L’Eroica saranno 7500 i ciclisti al via della XXII edizione. Ben 2500 gli stranieri da 58 diversi paesi, nessun continente escluso Saranno 7500 “e spicci” i ciclisti che domani, domenica 7 ottobre, parteciperanno a L’Eroica che da ventidue anni la prima domenica di ottobre dà appuntamento agli appassionati di Ciclismo e collezionisti di belle emozioni. Arrivano da tutto il mondo; sono infatti ben cinquantotto i paesi ...

Grande domenica di Ciclismo Il Piccolo Lombardia e il Muro : L'appuntamento clou del fine settimana del pedale è sicuramente l'edizione numero 90 del Piccolo Lombardia che, a sei giorni da quello dei 'pro', metterà domani gli uni contro gli altri i migliori ...

Misano Classic Weekend – Venerdì al via la grande festa del motoCiclismo : Misano Classic Weekend : ancora emozioni a MWC. Sabato la spettacolare gara endurance alle 18.30. Domenica ultimo atto per 18 classi ‘vintage’, con tanti titoli ancora in palio Sarà una grande festa del motociclismo. Da Venerdì 5 a domenica 7 ottobre Misano Classic Weekend chiuderà la stagione dei grandi eventi che nel 2018 hanno visto protagonista il motorsport a Misano World Circuit e nemmeno stavolta mancheranno le emozioni. Primo ...

DIRETTA / Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 gara in linea donne streaming video tv : verso il gran finale : DIRETTA Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 gara in linea donne streaming video e tv: percorso, orari della gara iridata e azzurre (oggi sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave : Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23. pagelle UNDER23 Mondiali INNSBRUCK Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave : Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23. pagelle UNDER23 Mondiali INNSBRUCK Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di livello - gli azzurri ci provano : Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea ...

Ciclismo – Testate e spintoni - vergognosa volata nella Gran Fondo dei Due Santuari : l’epilogo è pazzesco [VIDEO] : Testate e spintoni nella volata finale della Gran Fondo dei Due Santuari del Fermano, Damiano Trivarelli e Stefano Zoppi finiscono a terra dopo un corpo a corpo vergognoso Nel Ciclismo la volata è adrenalina ed emozioni, spettacolo e pathos per capire chi tra i corridori in gara riesca a spuntarla sul traguardo. nella Gran Fondo dei Due Santuari del Fermano però non è andata esattamente così per colpa di Damiano Trivarelli e Stefano Zoppi, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sarà Gianni Moscon il vero faro dell’Italia? Grande condizione - possibile mina vagante come alternativa a Nibali : È l’uomo del momento. Dopo la super gara dello scorso anno, dove fino a pochi chilometri dal traguardo era al comando assieme a Julian Alaphilippe in quel di Bergen, Gianni Moscon ci riprova a giocarsi il titolo iridato al Mondiale di Ciclismo su strada. Domenica 30 settembre, nella prova in linea in quel di Innsbruck, sarà uno degli uomini da tenere più d’occhio: molto probabilmente, a luci spente per togliergli un po’ di ...