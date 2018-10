Ciclismo | Giro di Turchia 2018 | ancora un successo per Bennett | completano il podio

Ciclismo - Nibali e quel gesto che fa commuovere : all’asta la maglia rosa del Giro 2013 per costruire due scuole : Il ciclista siciliano ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata al Giro 2013 per finanziare la ricostruzione di due scuole colpite dal terremoto Un gesto da applausi, che misura la grandezza prima dell’uomo e poi del campione. Vincenzo Nibali ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata nel Giro d’Italia 2013, devolvendo il ricavato alla ricostruzione di due scuole colpite dal sisma del ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia : fuga vincente di Alessandro De Marchi : In una giornata segnata dalla pioggia a rendere ancora più difficile e selettivo il percorso gia' duro del Giro dell’Emilia [VIDEO], Alessandro De Marchi ha fatto valere il suo coraggio e la sua determinazione per centrare un successo inatteso. Il corridore friulano ha attaccato nel secondo dei cinque passaggi sull’erta del San Luca, riprendendo e poi staccando i fuggitivi della prima ora. La selezione che si è creata ben presto anche a causa ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale : Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018. Percorso Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il ...

Ciclismo : Lombardia e Giro - c’è tanta Italia nel futuro di Alejandro Valverde : Non è ancora sicuro dove si vedra' per la prima volta in maglia iridata, ma Alejandro Valverde [VIDEO] ha gia' le idee chiare sul suo futuro. Il fuoriclasse murciano tornera' in corsa la prossima settimana, certamente al Giro di Lombardia ma forse anche prima. Il nuovo Campione del Mondo ha gia' in mente i programmi per la prossima stagione, con un calendario sorprendente, ed anche l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che potrebbero essere ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia 2018 - ecco il roster della Bahrain-Merida pronto a sostenere Vincenzo Nibali : La Bahrain-Merida comunica il roster che sarà protagonista al Giro dell’Emilia 2018, Pozzovivo e Visconti pronti a mettersi al servizio di Nibali Al Giro dell’Emilia 2018, la Bahrain-Merida vuole ottenere un risultato degno di nota. Dopo la partecipazione di Vincenzo Nibali e colleghi ai Mondiali di Ciclismo 2018, è tempo per i corridori della squadra britannica di affrontare la corsa di un giorno. Per sabato 6 ottobre è in ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Ciclismo - Gianni Moscon l’unico giovane talento azzurro. Prossimo obiettivo : il Giro di Lombardia : Un lampo di luce azzurra è arrivato nella prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck. Se Alejandro Valverde si è andato a prendere con pieno merito il titolo che tanto gli mancava nel palmares, l’Italia non ha potuto gioire e deve allungare l’astinenza dall’iride, con il trionfo di Alessandro Ballan in quel di Varese che è lontano ormai 10 anni. C’è stata però una performance da sottolineare e che fa ...