Ciclismo - Alejandro Valverde : ‘L’Operacion Puerto? Ho dimostrato chi sono' : La vittoria di Alejandro Valverde ai Campionati del Mondo ha sollevato un coro quasi unanime di elogi e applausi. Tra tante manifestazioni di gioia per la vittoria iridata, il campione murciano ha dovuto fare i conti anche con qualche insinuazione. Dopo la Milano Torino, che lo ha visto concludere al terzo posto, Valverde è stato stuzzicato sul suo coinvolgimento nell’Operacion Puerto e sulla successiva squalifica per doping che lo tolse di ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ciclismo - tris di corse in Italia per Alejandro Valverde : il nuovo campione iridato subito in gara : Alejandro Valverde riprende a correre in Italia: il fresco campione iridato dopo il titolo conquistato nella prova in linea neppure una settimana fa ad Innsbruck, ritorna alle gare, e lo fa nel Bel Paese. L’iberico martedì prossimo sarà al via della Tre Valli Varesine (categoria 1.HC), mentre mercoledì prenderà parte alla Milano-Torino (stessa categoria). Dopo le due gare appartenenti allo Europe Tour, lo spagnolo sabato prossimo sarà al ...

Ciclismo : Lombardia e Giro - c’è tanta Italia nel futuro di Alejandro Valverde : Non è ancora sicuro dove si vedra' per la prima volta in maglia iridata, ma Alejandro Valverde [VIDEO] ha gia' le idee chiare sul suo futuro. Il fuoriclasse murciano tornera' in corsa la prossima settimana, certamente al Giro di Lombardia ma forse anche prima. Il nuovo Campione del Mondo ha gia' in mente i programmi per la prossima stagione, con un calendario sorprendente, ed anche l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che potrebbero essere ...

Ciclismo - ranking Uci 2018 (1° ottobre) : Alejandro Valverde sale in vetta al ranking - Italia terza nella classifica per nazioni : La prova in linea dei Mondiali di Ciclismo riscrive parzialmente il ranking UCI: nella classifica individuale l’iberico Alejandro Valverde è in prima posizione, con quasi 600 punti di margine sul transalpino Julian Alaphilippe, mentre il britannico Simon Yates è in terza posizione. Elia Viviani scivola fuori dal podio ed è in quarta posizione, appena davanti allo slovacco Peter Sagan, quinto. Molto staccati gli altri componenti della top ...

Mondiali di Ciclismo - Alejandro Valverde : ‘Posso ritirarmi tranquillo’ : Il lungo inmento iniziato in Canada nel 2003 ha finalmente avuto il lieto fine ieri nel durissimo Mondiale di Innsbruck: [VIDEO]Alejandro Valverde è infatti diventato campione del mondo riuscendo a conquistare quella maglia iridata che aveva soltanto sfiorato in passato ben sei podi per lui senza nessuna vittoria, record senza precedenti nella storia dei Mondiali. Il murciano ha fatto valere classe ed esperienza, supportato da una squadra ...

Ciclismo - Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi : “Voglio correre fino a Tokyo 2020” : Ieri Alejandro Valverde ha centrato finalmente il suo grande obiettivo, conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo. Il murciano, a 38 anni, avrebbe potuto chiudere così la carriera, lasciando a tutti i suoi tifosi l’immagine della vittoria più bella. Ma non sarà così, perché El Imbatido non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto ad essere ancora protagonista nelle prossime stagioni. Lo spagnolo infatti punta ad arrivare alle Olimpiadi ...

Albo d'oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l'Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l'olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde e il trionfo che mancava. La ciliegina sulla torta a 38 anni : Un percorso alla Alejandro Valverde si diceva un anno fa di questi tempi, quando veniva annunciata l’altimetria per la prova in linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck. Quella salita finale, quel durissimo muro che portava a Gramartboden, 2,8 km all’11,5% di pendenza media e con punte del 28%, sembrava proprio essere perfetto per le caratteristiche dell’Embatido. E così è stato: in quel di Innsbruck il campione spagnolo ha dominato in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova in linea. Alejandro Valverde in trionfo - Gianni Moscon super - male Alaphilippe e la Colombia : Era uno dei nomi più quotati, forse colui che era più atteso da quando è stato svelato il percorso lo scorso anno. Alejandro Valverde questa volta non sbaglia e a 38 anni va a prendersi il titolo iridato che gli era tanto mancato durante la carriera. Corsa eccezionale per l’iberico che in quel di Innsbruck domina la prova in linea dei Mondiali 2018 di Ciclismo battendo Bardet e Woods. Bene l’Italia con un super Gianni Moscon. Andiamo ...

Ciclismo : Alejandro Valverde è campione del mondo - quinto Moscon : Il primo big a staccarsi è Peter Sagan quando mancano 90 km all'arrivo, il tre volte campione del mondo conferma la scarsa adattabilità a questo percorso. Lungo la salita di Igls è Vincenzo Nibali ad ...

VIDEO Peter Sagan : lo slovacco premia Alejandro Valverde con la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo : Campione anche nella sconfitta. Peter Sagan, dopo tre titoli iridati consecutivi, ha abdicato. Troppo duro il percorso dei Mondiali di Innsbruck, dove comunque il fuoriclasse slovacco ha voluto cimentarsi a tutti i costi, partecipando anche alla Vuelta per prepararsi al meglio all’evento. Nel corso del quartultimo giro, tuttavia, il 28enne ha alzato bandiera bianca nel corso della salita di Igls. A fine gara si è poi reso artefice di un ...

VIDEO Highlights Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde vince a Innsbruck - Gianni Moscon quinto. Nibali si stacca : Alejandro Valverde ha vinto il Mondiale 2018 di ciclismo riuscendo a coronare il suo sogno iridato a 38 anni. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio in una volata a quattro sul traguardo di Innsbruck, sul durissimo tracciato austriaco è stato l’iberico a fare la differenza al termine di una corsa tiratissima e in cui alla lunga sono saltati fuori i migliori. Alle sue spalle il francese Bardet e l’inatteso canadese Woods, quarto ...