Chievo | Ventura | ' Voglia feroce di tornare Italia? C' è il rammarico di quello che non è

Chievo - Ventura : "Ho una voglia feroce di rimettermi in discussione" : "Non è stato un problema dire di sì a Campedelli, ma la sfida non è facile: è una sfida che mi dà adrenalina e ho voglia di rimettermi in discussione. La vivo con l'entusiasmo di un bambino". Al ...

Chievo Verona - Ventura ha firmato : contratto di due anni : Mancava solo l’annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato nella mattinata di oggi. Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo, come comunicato dalla stessa società veronese su twitter. Insieme a Ventura arrivano a Verona anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. L’ex ct della Nazionale ha chiesto un rafforzamento della squadra nel prossimo mercato di gennaio, ma nel frattempo ha ...

Ventura - c'è il Chievo Il ct del fallimento riparte dai colori svedesi : Una cosa è certa. Girando l'Italia con il suo Chievo farà il pieno di fischi in ogni stadio di ogni città. Già perché l'etichetta di allenatore più odiato d'Italia Gian Piero Ventura farà fatica, molta fatica a staccarsela di dosso. Chiaro, guardandosi indietro non è e non può essere lui l'unico colpevole. Ma la mancata partecipazione dell'Italia all'ultimo Mondiale vede proprio lui come principale indiziato. L'allenatore del Mondiale fallito. ...

Chievo - Ventura nuovo allenatore? Ironia sul web : 'Ha gli stessi colori della Svezia' : Il destino di Gianpiero Ventura ricorda per certi versi quello di Mondino Fabbri. Dalle parti di Mantova, il nome del tecnico di Castel Bolognese è legato ad un periodo 'magico', quello in cui i virgiliani nel giro di quattro stagioni passarono dai dilettanti alla Serie A. Ma nella storia e nella mitologica calcistica, Fabbri è il CT della Corea del Nord, quello del disastroso Mondiale inglese del 1966 in cui una squadra di carneadi del calcio ...

